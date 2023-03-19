Гайдукевич: «Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Если завтра украинские диверсанты либо некоторые достаточно активные местные негодяи по указке из Киева совершат новую атаку, будет ли со стороны Республики Беларусь ответная реакция?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Будет, но это не значит, что мы должны так, как хотят на Западе, и те, кто эти теракты планирует, чтобы мы вкинулись в войну и всю Европу туда втянули. Нет. Президент очень четко на это ответил. Как ответить, чем ответить, у нас есть. Те, кто прячется за границей, пусть не думают, что они останутся безнаказанными, но риск терактов есть и будет. Сегодня Запад фактически закрыл глаза и признал, что терроризм, диверсии в отношении Беларуси и России – это нормально. А разве мы видели хоть одно заявление европейских структур с осуждением терактов на территории Беларуси и России? Нет.
На этой неделе цирк под названием «Европарламент», где люди непонятно для чего собираются, эти сумасшедшие, их по-другому не назовешь, приняли очередную резолюцию по Беларуси. Что мы там прочитали? Я надеялся увидеть там, может быть, здравый смысл: прекратите в отношении Беларуси теракты. Может быть, мы там прочитали, что не готовьте центры в Польше, Литве, Украине, где готовят террористов? Нет. Мы прочитали опять бред о какой-то демократии, выборах, о наших внутренних делах, которые касаются нас. Это о чем говорит? Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить и умывать руки, говорить: мы тут ни при чем. ВСУ, мы должны это понимать, не способны сами сделать ничего. Украина потеряла суверенитет и независимость, никакой силы у нее нет. Это Запад делает теракты и готовит.
Олег Гайдукевич:
Как ответит Беларусь? Два момента. Первый – укрепляя собственную национальную безопасность, армию, спецслужбы, взаимодействие с Россией, мы будем себя защищать, но провокации на то и провокации, чтобы добиться от нас то, чего они хотят. Они не добьются. У нас есть ум и здравый смысл. Мы союзник России, мы ее не предадим, знаем, что нам делать, чтобы Европу не втянуть в войну. Кстати, нас за это европейцы должны благодарить. Мы щит не только Союзного государства, мы Европу от войны спасаем, потому что знаем, что простые поляки и литовцы воевать не хотят. Они не понимают, что их не будет через 20 минут после начала настоящей войны. Литва больше всех говорит – не понимают, что они кличут. Если начнется настоящая война, то их не будет через 20 минут.
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