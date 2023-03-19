Гайдукевич: «Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Будет, но это не значит, что мы должны так, как хотят на Западе, и те, кто эти теракты планирует, чтобы мы вкинулись в войну и всю Европу туда втянули. Нет. Президент очень четко на это ответил. Как ответить, чем ответить, у нас есть. Те, кто прячется за границей, пусть не думают, что они останутся безнаказанными, но риск терактов есть и будет. Сегодня Запад фактически закрыл глаза и признал, что терроризм, диверсии в отношении Беларуси и России – это нормально. А разве мы видели хоть одно заявление европейских структур с осуждением терактов на территории Беларуси и России? Нет.

На этой неделе цирк под названием «Европарламент», где люди непонятно для чего собираются, эти сумасшедшие, их по-другому не назовешь, приняли очередную резолюцию по Беларуси. Что мы там прочитали? Я надеялся увидеть там, может быть, здравый смысл: прекратите в отношении Беларуси теракты. Может быть, мы там прочитали, что не готовьте центры в Польше, Литве, Украине, где готовят террористов? Нет. Мы прочитали опять бред о какой-то демократии, выборах, о наших внутренних делах, которые касаются нас. Это о чем говорит? Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить и умывать руки, говорить: мы тут ни при чем. ВСУ, мы должны это понимать, не способны сами сделать ничего. Украина потеряла суверенитет и независимость, никакой силы у нее нет. Это Запад делает теракты и готовит.