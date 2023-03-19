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Гайдукевич: «Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить»

19 марта 2023 18:44
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Если завтра украинские диверсанты либо некоторые достаточно активные местные негодяи по указке из Киева совершат новую атаку, будет ли со стороны Республики Беларусь ответная реакция?

Гайдукевич: «Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить»-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Будет, но это не значит, что мы должны так, как хотят на Западе, и те, кто эти теракты планирует, чтобы мы вкинулись в войну и всю Европу туда втянули. Нет. Президент очень четко на это ответил. Как ответить, чем ответить, у нас есть. Те, кто прячется за границей, пусть не думают, что они останутся безнаказанными, но риск терактов есть и будет. Сегодня Запад фактически закрыл глаза и признал, что терроризм, диверсии в отношении Беларуси и России – это нормально. А разве мы видели хоть одно заявление европейских структур с осуждением терактов на территории Беларуси и России? Нет.

На этой неделе цирк под названием «Европарламент», где люди непонятно для чего собираются, эти сумасшедшие, их по-другому не назовешь, приняли очередную резолюцию по Беларуси. Что мы там прочитали? Я надеялся увидеть там, может быть, здравый смысл: прекратите в отношении Беларуси теракты. Может быть, мы там прочитали, что не готовьте центры в Польше, Литве, Украине, где готовят террористов? Нет. Мы прочитали опять бред о какой-то демократии, выборах, о наших внутренних делах, которые касаются нас. Это о чем говорит? Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить и умывать руки, говорить: мы тут ни при чем. ВСУ, мы должны это понимать, не способны сами сделать ничего. Украина потеряла суверенитет и независимость, никакой силы у нее нет. Это Запад делает теракты и готовит.

Гайдукевич: «Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить»-4

Олег Гайдукевич:
Как ответит Беларусь? Два момента. Первый – укрепляя собственную национальную безопасность, армию, спецслужбы, взаимодействие с Россией, мы будем себя защищать, но провокации на то и провокации, чтобы добиться от нас то, чего они хотят. Они не добьются. У нас есть ум и здравый смысл. Мы союзник России, мы ее не предадим, знаем, что нам делать, чтобы Европу не втянуть в войну. Кстати, нас за это европейцы должны благодарить. Мы щит не только Союзного государства, мы Европу от войны спасаем, потому что знаем, что простые поляки и литовцы воевать не хотят. Они не понимают, что их не будет через 20 минут после начала настоящей войны. Литва больше всех говорит – не понимают, что они кличут. Если начнется настоящая война, то их не будет через 20 минут.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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