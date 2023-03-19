Россия и Беларусь будут вместе бороться с терроризмом? Об эффективности спецслужб рассказал Владимир Ераносян

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Необходимо отметить, что арест главного подозреваемого в теракте в очередной раз доказал, что по уровню профессионализма белорусские спецслужбы занимают одно из лидирующих мест, потому что вспомним тот же инцидент, который был связан с убийством Дарьи Дугиной. Женщина, которая это организовала и осуществила, смогла попасть на территорию Российской Федерации и покинуть ее, как и участники нападения на деревню в Белгородской области. В связи с этим вопрос: будут ли компетентные органы Беларуси включаться в противодействие террористическим угрозам, с которыми уже столкнулись Российская Федерация, Республика Беларусь?

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

Беларусь – это фронтир коалиции, которая сейчас уже сформирована. В нее входят крупнейшие ядерные державы: Китай, Российская Федерация, Иран. Здесь еще есть несколько стран, которые ничем не могут уступать той коалиции, которой мы противостоим. Это первый момент. Второй момент – это участие спецслужб Беларуси и их взаимодействие с аналогичными ведомствами России.

Тут нужно понимать уровень угроз, который перед нами сейчас стоит, потому что во всех этих неофитах НАТО (типа Эстонии, Латвии, Литвы, Польши) существуют базы подготовки террористов. Это нужно понимать. Например, в Эстонии есть специальные службы, которые обучают людей взрывному делу, инженерному делу, альпинистскому делу, ведению боев в городской герильи. Там специальные люди на уровне инструкторов НАТО и генералитета этих стран готовят террористов для засылки на оперативную глубину.

Поэтому раз уж мы столкнулись с этой угрозой, то этот уровень взаимодействия… А сейчас на стратегическом уровне полное взаимопонимание между Беларусью и Россией, Россией и Китаем, Китаем и Беларусью. И мы видим ту концепцию, которая была принята до начала СВО, об использовании военной инфраструктуры в общих целях (как белорусскими, так и российскими) обеими странами. Это значит, что взаимодействие выросло до стратегического уровня. Поэтому нужно купировать угрозы совместно. И это уже происходит, мы просто многого не знаем, что происходит в реальности.

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