Стиль хотимских мастериц узнают не только белорусы, но и иностранцы! Показываем работы

Столица льна, великолепного собора и единственного колеса обозрения на Могилевщине! Место с богатой историей и приграничным колоритом. Городской поселок Хотимск удивит и откроет новые виды на Беларусь, рассказали в программе «Путевка BY».

Васильковый арт! Остановка – Дом ремесел. Старинное здание с любопытной историей. До революции здесь жил еврейский купец Гутнеров, который занимался веревочным делом. Сегодня это платформа народного искусства, где сохраняют и приумножают традиции: ткачество, соломоплетение, текстильная кукла, керамика, бондарство, деревообработка.

По всем направлениям можно получить мастер-класс и увезти сувенир с хотимским характером. Близость к России внесла свои особенности в культуру и местный колорит. Предметы для белорусской хатки собирали в экспедициях. Здесь все родное и хранит тепло рук хотимчан.

Татьяна Наумова традиционный строй воспевает и в куклах. Они зеркало сельской жизни и народных праздников: будь то веселые колядовщики или старательные прядильщицы. Герои колосовских произведений – никак иначе. Трогательно и живо. Мастерица проводит мастер-классы по лялькам-мотанкам. Они звезды всех туристов. В давние времена они были оберегами для славян: зерновушек делали, чтобы был хороший урожай, кубышку-травницу, чтобы все в доме были здоровыми, неразлучников дарили молодым на счастливую и крепкую семейную жизнь. На каждый случай был свой талисман, чтобы задобрить высшие силы.

Татьяна Наумова, народный мастер Республики Беларусь:

У вас куколка-путешественница. Куколку делали путнику в дорогу. У нее маленький узелочек планировалось положить туда зернышко вместо хлеба. Считалось, если вдруг голодно будет в дороге, можно покормиться этим хлебушком.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

А были у вас какие-то свои местные куколки, которые мамы делали специально для детей? Татьяна Наумова:

Да, у вас в руках такая куколка. У нее ручки, ножки – все это сшивалось. Обязательно рисовали лицо, глазки, ротик. Имена им давались. Потом делали вот такие пеленашечки-куколки.

Магия узоров. После выхода на пенсию Татьяна Ивановна нашла себя в ткачестве. Хотя с кроснами была знакома еще с детства. За 15 лет сотворила в Доме ремесел немало чудес. Ее рушники и пояса нарасхват на выставках и фестивалях: все красиво и осмысленно. Белый олицетворяет чистоту, красный – энергию, жизнь и праздник, черный – плодородную землю.

Татьяна Ковалева, народный мастер Республики Беларусь:

Самое сложное – заправлять. Здесь у меня 500 ниток, и если хоть одну нитку заправишь не в то отверстие или путаешь вот здесь вот – все это видно на протяжении всего рушника.

Татьяна Ковалева:

Рушники ведь для человека имеют большое значение. Раньше считали, что это дорога, тропа, которая перед человеком всю жизнь. Это связь с предками. Вот они, наши предки. Это засеянное поле вместе изображается. Весь этот орнамент – корни наши и то благополучие, которое благодаря им у нас по жизни идет. Ромбик у нас обозначает человека – это значит, что эта семья счастливая.

Словно изящное кружево, невесомая паутинка или молочная пенка! Ангобная роспись – достояние Хотимщины. Нина Семеновна создает волшебную керамику и искусно расписывает влажные, не обожженные черепки белой глиной. От посуды и свистулек до кукол и декоративных скульптур – каждая серия со своей идеей. Стиль мастерицы узнаваем и любим всеми: белорусами и иностранцами.

Нина Роговская, народный мастер Республики Беларусь:

Используются мотивы папараць-кветки, дубовые листочки. У ангобной росписи много способов – это и флендровка, и мраморизация, и сграфитто. Я в своих работах стараюсь применять разное.