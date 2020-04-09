Гайдукевич о поддержке бизнеса: «Давайте, хотя бы, сейчас не проверять, чтобы не шастали, бумажки не смотрели. Дайте людям выжить!»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Наши зрители должны знать, что работа по поддержке сейчас бизнеса кипит и в правительстве, и в парламенте. Парламент, между прочим, все комиссии и многие депутаты направили свои предложения в Совет министров. Это первое.

Второе – я считаю, что надо поддержать бизнес. Единственное, что мы должны понимать, без популистских вот этих предложений. Мы должны понимать: у нас нет много денег для того, чтобы вкидывать в какие-то отрасли. Но есть решения, которые мы можем принять без какого-то бюджетного финансирования, без денег. Вот смотрите: мы прекрасно понимаем, что будут проблемы с арендой, налоговыми преференциями, банки и кредиты – самое на поверхности.

Ну, давайте, хотя бы, сейчас не проверять, чтобы не шастали, бумажки не смотрели. Я согласен, если есть уголовное преступление, возбуждайте дело. Но это же неправильно. Ну что сейчас проверять?! Вот в эту пандемию ходить, шастать, бумажки смотреть – и смотреть, где ещё нарушил мелочь какую-то? Дайте людям выжить! И мы должны об этом обязательно думать, потому что малый, средний бизнес – это тоже рабочие места, это тоже белорусы. То есть не только крупный бизнес. Но на экономику надо смотреть не только с точки зрения предпринимательства. Речь же идёт и о государственных предприятиях, и о предприятиях, которые сельхозхозяйства. Пандемия коснётся всего. Я не знаю отрасли, кроме производства туалетной бумаги, антисептика, которая бы сейчас не пострадала от того, что общая деловая и экономическая активность в мире – она снизилась. Мы не можем быть независимы от этого. Если Европейский союз снизил потребление всего, если Российская Федерация – деловая активность снизилась, как Беларусь может от этого не пострадать?! Поэтому поддержать надо. Но людям надо говорить правду, что сказки рассказывать, когда кто-то предлагает туда миллион долларов, туда миллион долларов, я просто говорю, но понятно, это популизм. Надо говорить правду, исходя из той экономической ситуации, которая есть.