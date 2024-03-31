Прямой эфир

Гайдукевич: делегаты ВНС – это лучшие, профессионалы своего дела. Мы идём своим путём, и это залог успеха

31 марта 2024 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этап выдвижения кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания завершается. Сегодня, 31 марта, крайний срок, когда гражданское общество и местные советы могут предложить своих представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги выборов ЦИК обязан подвести не позднее 18 апреля.

Взгляд в будущее – одна из основных причин, почему ВНС наделили конституционными полномочиями. Этот орган одновременно сдерживает, но и укрепляет политическую систему. Отныне определять курс страны будут 1,2 тысячи человек. Это значит, что ни депутаты, ни партии – никто не сможет принять неверное решение и разрушить Беларусь. Потому к составу делегатов органа народовластия – особое внимание и требования.

Гайдукевич: делегаты ВНС – это лучшие, профессионалы своего дела. Мы идём своим путём, и это залог успеха-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Состав делегатов ВНС очень важный момент. Потому что на определенном этапе истории страны они могут сыграть ключевую роль: как укрепить страну, так и сделать что-то плохое. Вспомните Верховный совет СССР. Лучшие люди, а страну не удержали. Поэтому идет тщательный отбор. Люди прекрасно понимают роль Всебелорусского народного собрания. Выбирают лучших, профессионалов своего дела, людей, которые зарекомендовали себя на производстве, в общественной жизни. Это уникальный орган, потому что мы, модернизируя Конституцию свою и укрепляя политическую систему... Самое наше главное достижение – мы не копировали ничего, ни на Западе, ни на Востоке. Мы идем своим путем. Это залог успеха.

Конституционный статус серьезно расширил полномочия Всебелорусского народного собрания. Отныне народное вече будет утверждать направления внутренней и внешней политики, осуществлять контроль за выполнением программы социально-экономического развития страны. Кроме того, предлагать изменения в Конституцию, проведение республиканских референдумов, объявлять импичмент Президенту. ВНС – пример настоящей демократии, в отличие от «пластмассовых» структур, которые навязывает Запад.

Лукашенко рассказал о повестке на заседании ВНС: мы движемся в демократическом направлении – подробности.

Первое заседание седьмого Всебелорусского народного собрания состоится 24-25 апреля. В ходе мероприятия предстоит решить в первую очередь кадровые, а также ряд стратегических вопросов. Предполагается, что заседание начнется с доклада Президента. Глава государства охарактеризует нынешнюю ситуацию в стране и за ее периметром. Исходя из этой информации, будут приняты ключевые решения для дальнейшей работы ВНС.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Олег Гайдукевич

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры»
31 марта 2024 07:34

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры»

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!
30 марта 2024 17:04

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!

Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!
30 марта 2024 16:48

Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста
30 марта 2024 16:45

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста

«НАТО – фашисты!» Когда гегемон допустил ошибку – специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Сербии
30 марта 2024 16:44

«НАТО – фашисты!» Когда гегемон допустил ошибку – специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Сербии

Зачем Прибалтика ввязалась в военные игры и что нового известно о теракте в Крокусе? Анонс «Недели»
30 марта 2024 16:43

Зачем Прибалтика ввязалась в военные игры и что нового известно о теракте в Крокусе? Анонс «Недели»

Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник
30 марта 2024 16:39

Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник

В Риге дождь с грозой, в Москве солнечно. Прогноз погоды в Европе
30 марта 2024 15:00

В Риге дождь с грозой, в Москве солнечно. Прогноз погоды в Европе

Погода слегка ухудшится – в Беларусь придут дожди
30 марта 2024 14:59

Погода слегка ухудшится – в Беларусь придут дожди

Отказывались от фашистской идеологии – более 4 тысяч иностранцев партизанили в Беларуси в годы войны
30 марта 2024 14:43

Отказывались от фашистской идеологии – более 4 тысяч иностранцев партизанили в Беларуси в годы войны

«Дух антифашизма был высокий!» Как легионеры из Франции присоединились к белорусским партизанам
30 марта 2024 14:38

«Дух антифашизма был высокий!» Как легионеры из Франции присоединились к белорусским партизанам

БГУИР распахнул двери для будущих студентов
30 марта 2024 14:16

БГУИР распахнул двери для будущих студентов