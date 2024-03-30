Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Просто космос. О чем это я? О нашей родной Беларуси. Кто не согласен, бросьте в меня камень. А попадете, скорее всего, в смарт-экран. Куда ни бросишь камень, попадешь в себя. В свой эгоцентризм. О камнях и булыжниках сегодня поговорим отдельно. И о приземленных цифрах и космических задачах. Обязательно о высоком и одухотворенном. О рапсодии и полонезе, который может привести в чувства любого. В общем, о главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Для тех, кто ищет страну для жизни, для тех, кто хочет разрушить опорные стены родной хаты, чтобы примкнуть к какому-либо государственному строению, для недальновидных и непросякнутых духом Родины апантаныя радкі, ці не самага галоўнага верша пра нашу Бацькаўшчыну. У якім покліч душы беларуса. Калі яшчэ не меў роднага кута, але неабдымная любоў ужо жыла ў сэрцы коласаўскага Міхала. Ода Радзіме – «Мой родны кут». Дык вось там есць такія адмысловыя словы:
Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,
Сабраць з дарог каменні тыя,
Што губяць сілы маладыя…
Не споткнуться о камни, а значит, продолжить свой шлях – вот основная задача нашей модели развития. Особенно сейчас. С одной стороны, это строки о глубоком философском искании, а с другой – вполне конкретной направленности. Впрочем, это является уникальностью нашего национального устремления: чистотой своего сердца мы тянемся к высокому полету, но разумом понимаем – надо решать вполне конкретные «земные» вопросы.
Их видно лучше всего с воздуха. Вопросы к культуротехнике. И где? В Гродненской области – образцово-показательном регионе страны. Знаете почему мы не стали Швейцарией? Две причины. Потому что завоеватели нас постоянно топтали. Только отстроили страну – хатынское пепелище. И так из века в век. Вторая причина в нас самих. Вот мы все про персонифицированную диктатуру. А сами же не можем увидеть и устранить недочеты. Что называется, без Батьки хотя бы картошку перебрать. Ну, или камни с поля собрать.
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