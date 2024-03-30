Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Просто космос. О чем это я? О нашей родной Беларуси. Кто не согласен, бросьте в меня камень. А попадете, скорее всего, в смарт-экран. Куда ни бросишь камень, попадешь в себя. В свой эгоцентризм. О камнях и булыжниках сегодня поговорим отдельно. И о приземленных цифрах и космических задачах. Обязательно о высоком и одухотворенном. О рапсодии и полонезе, который может привести в чувства любого. В общем, о главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Для тех, кто ищет страну для жизни, для тех, кто хочет разрушить опорные стены родной хаты, чтобы примкнуть к какому-либо государственному строению, для недальновидных и непросякнутых духом Родины апантаныя радкі, ці не самага галоўнага верша пра нашу Бацькаўшчыну. У якім покліч душы беларуса. Калі яшчэ не меў роднага кута, але неабдымная любоў ужо жыла ў сэрцы коласаўскага Міхала. Ода Радзіме – «Мой родны кут». Дык вось там есць такія адмысловыя словы:

Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,

Сабраць з дарог каменні тыя,

Што губяць сілы маладыя…