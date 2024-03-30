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Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!

30 марта 2024 17:04
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Трагедии повторяются. 25 лет назад бомбили Югославию, и только Лукашенко пытался принести в Европу мир. Сегодня Запад продолжает войну против славянской православной цивилизации. И вновь Беларусь на передовом рубеже.

О том, что должен в этой ситуации делать каждый из нас, в рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Это был страшный для мира час. Англосаксы достигли пика своего могущества. Град на холме был построен. Их мечта осуществилась. Не было никого, кто мог хотя бы поднять голову, стоя перед ними на коленях. И в Великий пост они расправлялись над последним непокоренным славянским православным народом.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики».

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!-4

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!-6

И он был один. Один лидер, кто не побоялся. Кто не встал на колени. Кто не прогнулся. Кто не стал просить милости. Он, молодой Президент Беларуси, Александр Григорьевич Лукашенко. Когда дрожали все, он один встал стеной и сказал: я с православными, я с гонимыми, я с теми, кого убивают. Мы победим.

Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал. Подробности

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!-9

Сербы никогда этого не забудут. И весь христианский мир знает, что у него есть Вождь. Сильный. Смелый. Милосердный. Он подойдет к раненым. Он спасет и поможет. Именно в тот момент, когда самолет Александра Лукашенко вошел в зону бомбардировок, однополярный мир начал свое падение, с града на холме упал первый камешек. Сейчас идет лавина.

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!-12

А ведь что произошло на днях? Молдавские детишки ехали домой. После выступления в Польше и Беларуси. Но их, детей, с формулировкой «угроза нацбезопасности» двое суток держали на границе. Не выпускали даже из автобуса. Литовские и польские фашисты. Убийцы. Хорошо еще, что не как с курдами – избить и выкинуть в лес.

А мы – приютили. Обогрели. Накормили. И вновь Беларусь спасает детей. От фашистов. Мы спасали евреев в оккупацию. Мы спасали беженцев на границе. Мы спасаем молдавских детишек. И вновь на арене один расклад – нацисты Запада против праведников мира, белорусов.

Видео смотрите в нашем Telegram-канале. 

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок

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