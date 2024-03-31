Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры»

Католики всего мира отмечают главный церковный праздник в году. Тысячи прихожан во всех костелах нашей страны встречают Светлое Христово Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиан Беларуси, празднующих Пасху 31 марта, поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в эти дни сердце каждого верующего преисполняется великой радостью, которая укрепляет дух, вселяет надежду на светлое будущее.