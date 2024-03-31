Прямой эфир

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры»

31 марта 2024 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Католики всего мира отмечают главный церковный праздник в году. Тысячи прихожан во всех костелах нашей страны встречают Светлое Христово Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиан Беларуси, празднующих Пасху 31 марта, поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в эти дни сердце каждого верующего преисполняется великой радостью, которая укрепляет дух, вселяет надежду на светлое будущее.

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в вечные идеалы добра и справедливости. Воскресение Христово объединяет нас вокруг истинных христианских ценностей, обращает к исконным качествам белорусского народа: самопожертвованию, братской взаимопомощи и стремлению служить родной земле. Пусть Пасха вдохновляет вас на благие дела и наполняет жизнь любовью.

# Католики Беларуси # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!
30 марта 2024 17:04

Азарёнок: когда самолёт Лукашенко вошёл в зону бомбардировок, однополярный мир начал своё падение!

Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!
30 марта 2024 16:48

Пустовой: Зеленский посылает женщин погибать в окопах, а наш Первый – белорусок в космос!

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста
30 марта 2024 16:45

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста