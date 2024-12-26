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ГАИ призывает водителей неуклонно соблюдать ПДД в период праздников и школьных каникул

26 декабря 2024 07:13
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В период праздников и школьных каникул Госавтоинспекция призывает водителей неуклонно соблюдать правила дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимательность должна быть максимальной.

ГАИ призывает водителей неуклонно соблюдать ПДД в период праздников и школьных каникул-2

По 8 января 2025-го по всей стране проводится профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге!». Наряды ДПС усилены, в том числе в местах массовых гуляний.

ГАИ призывает водителей неуклонно соблюдать ПДД в период праздников и школьных каникул-4

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Запланирован обмен нарядами дорожно-патрульной службы и подразделений ГАИ граничащих районов. Проведение специальных мероприятий, под условным названием «Фильтр и паутина». Сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» окажут помощь по обеспечению безопасности движения районам, с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой. Усилен контроль за соблюдением правил безопасной перевозки пассажиров, особенно детей.

В эти дни проводится много мероприятий, новогодних представлений, а значит, значительно больше детей на улицах и дорогах городов. ГАИ просит быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. О правилах безопасности несовершеннолетним обязаны напомнить их родители.

# ГАИ # Анна Банадык # Дороги # Новый год

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