В Мозыре завершили строительство ФОЦ «Полесье-Арена»

Аналогов такого центра в Гомельской области нет. Объект уникален своими архитектурными решениями: огромные витражи открывают живописные панорамные виды на город и его окрестности. Главный зал, на более чем 2 тысячи мест, оборудовали для проведения международных соревнований и масштабных культурных событий.

Александр Шкоркин, директор физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена»:

Мы очень долго его ждали, чтобы люди шли заниматься, чтобы у нас проходили различные соревнования, чемпионаты. У нас много звездочек есть и будет в дальнейшем. Не надеюсь, а уверен на 100 %, что наш спортивный комплекс этому посодействует.