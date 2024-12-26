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В Мозыре завершили строительство ФОЦ «Полесье-Арена»

26 декабря 2024 06:51
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Мозырь готовится встречать «Марафон единства». В райцентре завершили строительство физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена», который станет главной площадкой форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мозыре завершили строительство ФОЦ «Полесье-Арена»-2

Аналогов такого центра в Гомельской области нет. Объект уникален своими архитектурными решениями: огромные витражи открывают живописные панорамные виды на город и его окрестности. Главный зал, на более чем 2 тысячи мест, оборудовали для проведения международных соревнований и масштабных культурных событий.

В Мозыре завершили строительство ФОЦ «Полесье-Арена»-4

Александр Шкоркин, директор физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена»:
Мы очень долго его ждали, чтобы люди шли заниматься, чтобы у нас проходили различные соревнования, чемпионаты. У нас много звездочек есть и будет в дальнейшем. Не надеюсь, а уверен на 100 %, что наш спортивный комплекс этому посодействует.

В Мозыре завершили строительство ФОЦ «Полесье-Арена»-6

Сергей Циуля, первый заместитель генерального директора предприятия «Мозырьпромстрой»:
Объект особенный. С учетом технического оснащения и национального использования.

В рамках программы «Здоровые города и поселки» Мозырь активно развивает инфраструктуру и популяризирует здоровый образ жизни. Физкультурно-спортивный центр – крупнейший проект, символ спортивного потенциала региона.

# Здоровье # Строительство

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