«Новый год в стране игрушек» – яркое шоу ждёт минчан и гостей столицы

Фантазия о том, как могли бы встречать праздник любимцы детворы – в центре Минска показали праздничное представление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фантазия о том, как могли бы встречать праздник любимцы детворы – в центре Минска показали праздничное представление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Новый год в стране игрушек» – это красочное действо на необычной интерактивной сцене. Его сопровождают песни, танцы, мини-фейерверк.
Всей семьей пришли сюда. Настроение прекрасное. Ощущение праздничное. Иллюминация, много людей.
Сегодня появилось новогоднее настроение благодаря концерту. Очень замечательный. Дети до сих пор радуются.
Мы приехали учиться в Беларусь. Очень здесь нравится. Торжества в столице чем-то напоминают наш праздник Весны. Что касается конкретно этой постановки – мне понравилось. Много красивой музыки и огней.
Шоу можно будет увидеть по вечерам на площадках у городской ратуши и возле Дворца спорта.