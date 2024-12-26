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«Новый год в стране игрушек» – яркое шоу ждёт минчан и гостей столицы

26 декабря 2024 07:11
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Фантазия о том, как могли бы встречать праздник любимцы детворы – в центре Минска показали праздничное представление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Новый год в стране игрушек» – яркое шоу ждёт минчан и гостей столицы-2

«Новый год в стране игрушек» – это красочное действо на необычной интерактивной сцене. Его сопровождают песни, танцы, мини-фейерверк.

«Новый год в стране игрушек» – яркое шоу ждёт минчан и гостей столицы-4

Всей семьей пришли сюда. Настроение прекрасное. Ощущение праздничное. Иллюминация, много людей.

«Новый год в стране игрушек» – яркое шоу ждёт минчан и гостей столицы-6

Сегодня появилось новогоднее настроение благодаря концерту. Очень замечательный. Дети до сих пор радуются.

«Новый год в стране игрушек» – яркое шоу ждёт минчан и гостей столицы-8

Мы приехали учиться в Беларусь. Очень здесь нравится. Торжества в столице чем-то напоминают наш праздник Весны. Что касается конкретно этой постановки – мне понравилось. Много красивой музыки и огней.

Шоу можно будет увидеть по вечерам на площадках у городской ратуши и возле Дворца спорта.

# Новый год # Концерт в Минске

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