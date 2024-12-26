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В Беларуси стартовала благотворительная акция «От всей души»

26 декабря 2024 06:49
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«От всей души». 26 декабря в Беларуси стартует благотворительная акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Марафон милосердия объединяет представителей власти, волонтеров, студентов и школьников.

В Беларуси стартовала благотворительная акция «От всей души»-2

За ближайшие три недели они вручат подарки ветеранам Великой Отечественной войны, долгожителям и одиноким людям, посетят их в больницах и хосписах, учреждениях соцобслуживания, а также на дому. Сейчас в Беларуси проживают более 1,5 миллионов людей старше 65-ти. Особое внимание во время акции – долгожителям. В эти дни юбилеи отпразднуют более 800 человек, а день рождения – около 2 тысяч из тех, кому исполнилось 90 и больше. Балы, концертные программы, мастер-классы – организаторы акции определили пять тематических дней. Благотворительный проект «От всей души» завершится в середине января 2025-го, но праздничный марафон на этом не закончится. К 80-летию Великой Победы для пожилых людей готовится серия мероприятий.

# Акции # Благотворительность # Великая Отечественная война

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