В Беларуси стартовала благотворительная акция «От всей души»

За ближайшие три недели они вручат подарки ветеранам Великой Отечественной войны, долгожителям и одиноким людям, посетят их в больницах и хосписах, учреждениях соцобслуживания, а также на дому. Сейчас в Беларуси проживают более 1,5 миллионов людей старше 65-ти. Особое внимание во время акции – долгожителям. В эти дни юбилеи отпразднуют более 800 человек, а день рождения – около 2 тысяч из тех, кому исполнилось 90 и больше. Балы, концертные программы, мастер-классы – организаторы акции определили пять тематических дней. Благотворительный проект «От всей души» завершится в середине января 2025-го, но праздничный марафон на этом не закончится. К 80-летию Великой Победы для пожилых людей готовится серия мероприятий.