Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании

Новости Беларуси. Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрели депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая редакция документа заменит два существующих и будет включать новации, которые позволят создать условия для более полного вовлечения людей с ограниченными возможностями в жизнь общества.





Кроме того, в первом чтении приняты изменения в закон об индивидуальном учёте в системе государственного страхования. Личный лицевой счёт будет дополнен расширенными сведениями о всей трудовой деятельности. Это создаст основу для перехода к электронной трудовой книжке. Также в повестке заседания – ратификация международных договоров. В том числе направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Именно производство наркотиков в Беларуси – это небольшие. Основное – это у нас реализация, через нас наркотрафик основной проходит. У этой медали есть вторая сторона – часть оседает в нашей стране, как транзитной стране. Здесь я опять же возвращусь к теме, что одна наша страна с этой проблемой не справится.