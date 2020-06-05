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Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании

05 июня 2020 07:10
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Новости Беларуси. Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрели депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая редакция документа заменит два существующих и будет включать новации, которые позволят создать условия для более полного вовлечения людей с ограниченными возможностями в жизнь общества.

Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании-1



Кроме того, в первом чтении приняты изменения в закон об индивидуальном учёте в системе государственного страхования. Личный лицевой счёт будет дополнен расширенными сведениями о всей трудовой деятельности. Это создаст основу для перехода к электронной трудовой книжке. Также в повестке заседания – ратификация международных договоров. В том числе направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании-3

Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Именно производство наркотиков в Беларуси  это небольшие. Основное это у нас реализация, через нас наркотрафик основной проходит. У этой медали есть вторая сторона – часть оседает в нашей стране, как транзитной стране. Здесь я опять же возвращусь к теме, что одна наша страна с этой проблемой не справится.

Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании-6

Не остались без внимания и поправки в закон о гражданстве Беларуси. Они приняты в первом чтении. В частности, планируется сократить с 7 до 5 лет срок непрерывного проживания, необходимого иностранцу для обращения с ходатайством о приёме нашего гражданства. Также расширяется круг лиц, которые смогут претендовать на то, чтобы получить гражданство в льготном порядке. 

# Парламент Беларуси # общество # Игорь Завалей # Фотофакт

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