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ГАИ Беларуси призывает водителей информировать о сложных ситуациях на дороге

04 января 2026 17:50
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На ухудшение ситуации на дорогах в связи с выпадением большого количества осадков обратили внимание в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

ГАИ Беларуси призывает водителей информировать о сложных ситуациях на дороге-2

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Наверное, даже работе дорожной специальной техники первое внимание уделяем. У нас круглосуточно ведется мониторинг улично-дорожной сети. Мы, наверное, быстрее видим и понимаем, где создается угроза безопасности дорожного движения и ориентируем дорожные и коммунальные службы, какие первоочередные участки необходимо очистить, обработать, чтобы дорога была действительно безопасной. 

В Беларуси снизилось общее число ДТП.

ГАИ Беларуси призывает водителей информировать о сложных ситуациях на дороге-4

Точно так же сотрудники Госавтоинспекции нацелены на то, чтобы всячески помогать водителям. Если они где-то оказались в какой-то непредвиденной ситуации: неисправный автомобиль, не могут выехать – мы всех призываем обращаться в 102, сообщать нам о тех неудовлетворительных условиях дороги, где они есть. Чтобы мы могли быстрее и оперативнее реагировать на эту обстановку.

За 1 января Госавтоинспекция задержала 50 водителей в состоянии опьянения.

# Погода в Беларуси # ГАИ # Дороги

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