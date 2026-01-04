ГАИ Беларуси призывает водителей информировать о сложных ситуациях на дороге

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси: Наверное, даже работе дорожной специальной техники первое внимание уделяем. У нас круглосуточно ведется мониторинг улично-дорожной сети. Мы, наверное, быстрее видим и понимаем, где создается угроза безопасности дорожного движения и ориентируем дорожные и коммунальные службы, какие первоочередные участки необходимо очистить, обработать, чтобы дорога была действительно безопасной.

Точно так же сотрудники Госавтоинспекции нацелены на то, чтобы всячески помогать водителям. Если они где-то оказались в какой-то непредвиденной ситуации: неисправный автомобиль, не могут выехать – мы всех призываем обращаться в 102, сообщать нам о тех неудовлетворительных условиях дороги, где они есть. Чтобы мы могли быстрее и оперативнее реагировать на эту обстановку.