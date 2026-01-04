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Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос

04 января 2026 17:36
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2026 год в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Как встретили идею и уже данность белоруски? Не обидно ли белорусам? И правильно ли поняли посыл?

Как вы восприняли, что 2026 год в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины?

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-2

Это было очень неожиданно, если честно. И мне кажется, это действительно заслуженно.

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-4

Женщина есть женщина. К ней всегда хорошо относились, поэтому я считаю это правильно.

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-6

На женщине, как говорится, все держится: и дом, и семья. Очень приятно, что это будет Год белорусской женщины.

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-8

Наши женщины давным-давно заслужили этого. Действительно, не одного праздника в году, а пусть у них будет каждый день праздник.

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-10

Пастараюся, каб мае сілы, намаганні, мае сэрца, мая любоў была накіравана на выкананне галоўнай задачы – быць сапраўднай жанчынай Рэспублікі Беларусь.

Планируют разработать план мероприятий, посвященный Году белорусской женщины. Вот как вы думаете, что бы в него можно было внести? 

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-12

Вот здесь я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, в принципе, у нас как-то и все для нас.

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-14

Было бы здорово, чтобы это были какие-то медицинские услуги, возможно. Допустим, я – многодетная мама, мы всегда успеваем все для своей семьи и детей, но зачастую забываем про себя.

Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос-16

Возможно, мера поддержки женщин, потому что есть одинокие женщины. Хотелось бы, чтобы их как-то поддержали. Также, мне кажется, что необходимо в здравоохранение что-то добавить. Может быть, какую-то программу бесплатную для женщин, для здоровья.

Подробнее смотрите в видео.

# Опрос # Год белорусской женщины

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