Как белорусы отреагировали на Год белорусской женщины – опрос

2026 год в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Как встретили идею и уже данность белоруски? Не обидно ли белорусам? И правильно ли поняли посыл? Как вы восприняли, что 2026 год в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины?

Это было очень неожиданно, если честно. И мне кажется, это действительно заслуженно.

Женщина есть женщина. К ней всегда хорошо относились, поэтому я считаю это правильно.

На женщине, как говорится, все держится: и дом, и семья. Очень приятно, что это будет Год белорусской женщины.

Наши женщины давным-давно заслужили этого. Действительно, не одного праздника в году, а пусть у них будет каждый день праздник.

Пастараюся, каб мае сілы, намаганні, мае сэрца, мая любоў была накіравана на выкананне галоўнай задачы – быць сапраўднай жанчынай Рэспублікі Беларусь. Планируют разработать план мероприятий, посвященный Году белорусской женщины. Вот как вы думаете, что бы в него можно было внести?

Вот здесь я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, в принципе, у нас как-то и все для нас.

Было бы здорово, чтобы это были какие-то медицинские услуги, возможно. Допустим, я – многодетная мама, мы всегда успеваем все для своей семьи и детей, но зачастую забываем про себя.