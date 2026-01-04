За 1 января Госавтоинспекция задержала 50 водителей в состоянии опьянения

Казалось, в эти праздничные дни сотрудников ГАИ, как и милиции в целом, что в городе, что на дорогах должно быть больше, задались вопросом в программе «Суровый взгляд» на СТВ. У вас какие-то точечные есть локации (проблемные), где вы работаете, или сотрудники постоянно перемещаются?

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

На самом деле в эти дни мы несем службу в усиленном порядке. Сотрудников больше, чем обычно, находится на улично-дорожной сети. Это связано и с погодными условиями, и теми угрозами, которые могут происходить в праздники. Их, может быть, не так заметно, совсем нет. Их однозначно больше. Методы работы абсолютно разные. Они могут вести и скрытый контроль, смешанный контроль за участниками дорожного движения. Когда участники дорожного движения, приезжая, вроде бы не видят. Но это хорошо, значит, не нарушают. Но если они нарушат, то, возможно, через какое-то расстояние их остановят, предъявят правонарушение, которое они совершали ранее. Поэтому разные формы и методы применяются. В связи с этим, возможно, участникам дорожного движения кажется, что сотрудников меньше. Но на самом деле это не так. ГАИ Беларуси призывает водителей информировать о сложных ситуациях на дороге.

Сотрудниками Госавтоинспекции за 1 января (сутки) задержаны 50 водителей, которые управляли [транспортным средством] в состоянии опьянения. Много ли это, мало? Наверное, это много. И у нас все равно вызывает беспокойство дорожная безопасность, именно когда водители садятся в состоянии опьянения за управление автомобилями и происходит ДТП. 50 водителей задержано. Понятно, что это, наверное, не все. Но любая беда могла приключиться с любым из этих водителей, которых сотрудники ГАИ остановили и привлекли к ответственности. В Беларуси снизилось общее число ДТП.