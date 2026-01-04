ГАИ: в Беларуси снизилось общее число ДТП

В Республике Беларусь, по предварительным данным, в 2025 году на 6 % снизилось общее число аварий. На 9 % снизилось число аварий, в которых пострадали люди. На 17 человек меньше погибло в автодорожных авариях. Если в прошлом году число погибших граждан – участников дорожного движения было 434, то в 2025-м – 417, стало известно программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Мы сами к себе вызываем требования о том, чтобы все-таки методы работы с мотоциклистами, формы контроля дорожно-патрульной службы за этой категорией участников действительно где-то надо совершенствовать и менять.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси: Но все равно в этих цифрах кроются и негативные тенденции. Возросло количество погибших мотоциклистов. Их число растет. Хочу привести такую статистику, что в 2025 году мотоциклов зарегистрировано на 15 тысяч больше.

Может быть, стоит пересмотреть методы подготовки, если у нас все-таки есть какие-то вопросы? Может, ГАИ будет с какой-то инициативой выходить?

Виктор Ротченков:

Мы вышли с инициативой, чтобы именно больше часов практики при подготовке водители получали именно в автошколах. Но и контроль за самими автошколами требует повышенного внимания. Как качественно производится подготовка, каким персоналом. Все в комплексе, эти вопросы и проблемы уже обсуждаются. И скоро ждем изменений нормативно-правых актов.

За 1 января Госавтоинспекция задержала 50 водителей в состоянии опьянения.

За 2025 год в Республике Беларусь увеличилось транспорта на 128 тысяч единиц. Это именно тот транспорт, который на сегодняшний день стоит на учете в Республике Беларусь. А вся цифра уже превысила 4,5 миллиона. 4 миллиона 509 тысяч автомобилей зарегистрировано, вообще всех транспортных средств зарегистрировано в Республике Беларусь. А именно за 2025 год рост – 128 тысяч автомобилей и транспортных средств.

Где-то отчасти этот рост связан – 74 тысячи водителей, которые получили свои первые водительские удостоверения, это транспорт для них. Но, наверное, в семьях количество транспорта, как и благосостояние наших граждан, растет. Ну и они, пользуясь этим, покупают себе автомобили и все больше управляют на автомобилях.