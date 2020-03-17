Фёдор Повный: «Во всём, что батюшка делает, должна быть некая горячая заинтересованность, обжигающая других»

Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях».

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

Самый лучший способ донести веру до молодёжи сегодня – это самому священнику быть настоящим примером, быть пастырем, верным Христу. Быть, если хотите, слугой Господа и слугой каждому. Человек так устроен, что быстро пресыщается всеми удовольствиями мира.

И в наше время у многих молодых людей душа ищет настоящего: преданную и чистую любовь на всю жизнь, искреннюю любовь к делу, Родине, идеалам. И когда на жизненном пути встречается нам личность, мы всегда идём за ней. Видимо, и священнику следует прорастать в личность, особенно в наше время.

Да, есть такие приходы, где пожилые люди, в основном, старушки. Но поверьте, в том месте, где протекает моё пастырское служение, люди пожилого возраста – это музейные экспонаты. У нас очень много молодёжи и очень много детей.

Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какой он – современный священник? Ведь понятно, что христианске каноны, они, собственно говоря, традиционные. Но ведь время сегодня диктует новые подходы, общество очень быстро меняется. Меняются и ценности. Каким сегодня должен быть священник, чтобы быть примером для остальных?