Фёдор Повный: «Говорит: «Я хочу Вас поблагодарить за крипту. Потому что здесь у моего сына произошло переформатирование сознания»

Крипту храма-памятника Всех Святых показали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В это место спускаешься, как-то по-другому себя чувствуешь.

Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

Недавно у меня был такой случай – ко мне на Крещение подошёл отец в храме наверху и говорит: «Я хочу Вас поблагодарить за это место – за крипту». Потому что, говорит, здесь у моего сына произошло переформатирование сознания.