Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви

Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях».
Фёдор Повный: «Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых идей и форматов»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня каждый обладает айфоном, смартфоном, он может записать публичное обращение священника к прихожанам.
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
И я это наблюдаю даже в своём храме.
Вадим Щеглов:
А как Вы относитесь к этому?
Фёдор Повный:
Очень спокойно, потому что понимаю меру ответственности за каждое сказанное слово. Ведь сейчас священнослужителю необходимо помнить, что он представляет не себя – хорошего, не своё личное мнение, а церковь и её учение.
Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– про жену и смысл любви
– каким должен быть современный священник
А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.