Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви

Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях».

Фёдор Повный: «Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых идей и форматов»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сегодня каждый обладает айфоном, смартфоном, он может записать публичное обращение священника к прихожанам.

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

И я это наблюдаю даже в своём храме.

Вадим Щеглов:

А как Вы относитесь к этому?