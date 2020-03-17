«Прикольная фишка». Записаться в студенческий отряд можно по QR-коду

Это дорога, соединяющая новый микрорайон «Билево» с проспектом Строителей. И «Полоцкий путепровод» – важный для жизни города мост. Уже в 2020 году по нему намерены открыть движение.





Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

В этом году уже проходит акция «Выбираем студотряд». В рамках этой акции есть такое небольшое новшество, которое, я думаю, как раз молодым студотрядовцам зайдет. Это будет прикольной фишкой, думаю, в дальнейшем она будет только продвигаться. Сейчас записаться в студенческий отряд можно по QR-коду. Все достаточно просто: нужно просканировать QR-код, заполнить анкету – и ты в студенческом отряде.