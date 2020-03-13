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Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»

13 марта 2020 13:22
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Священник выразил мнение в программе «В людях».

«Подходить к жизни творчески». Повный рассказал о жене и как прожить в браке 30 лет

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Вот как молодые люди часто увлекаются друг другом и говорят: любовь. Там, простите, любовью даже не попахивает.

Это жуткая страсть, которая притягивает молодых людей. Они вроде женятся, всё в порядке. Но до того момента, пока не появилась, искра не коснулась искры. И тогда появляется пламя, пожар, и на месте этой «любви» остаётся пустое место – в лучшем случае. Головешки, которые свидетелями являются так называемой любви – в худшем случае.

Почему это происходит? Видимо, мы не понимаем главного, что любовь, на самом деле, есть жертва. И молодым людям, которых мне доводится венчать, я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой. Уметь в буднях жизни находить праздники радости. Если этого нет, ничего не получится. И любовь не бывает – биология – три года. Дальше – всё. Дальше начинается настоящая жизнь. И вот там проявляются подлинные, внутренние качества человека.

Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»-1

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– как относится к смартфонам в церкви

– каким должен быть современный священник

А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Брак и семья # общество # Федор Повный

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