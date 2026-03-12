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В Берлине провели учения по эвакуации раненых солдат из Литвы в немецкие госпитали

12 марта 2026 09:22
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В Берлине прошли масштабные учения по эвакуации раненых солдат из Литвы в немецкие госпитали. В маневрах приняли участие около 1 300 военных и сотрудников гражданских служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине провели учения по эвакуации раненых солдат из Литвы в немецкие госпитали-2

По сценарию, требовалось отразить нападение на восточный фланг НАТО, а аэропорт Берлин-Бранденбург выполнял роль главного распределительного центра для приема пострадавших. Организаторы отработали полный цикл оказания помощи – от первичной на передовой до транспортировки и распределения раненых по медицинским учреждениям. В учениях задействовали четыре клиники в Берлине и больницы в ряде городов Бранденбурга.

Маневры вызвали критику со стороны оппозиции. Представитель земельного парламента Бранденбурга заявил, что страну готовят к войне в ущерб нуждам гражданского здравоохранения.

# Новости Германии # Военные учения

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