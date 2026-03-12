Около 20 млн американцев пользуются сильно загрязненной водой

Около 20 миллионов американцев проживают на территориях, где превышены предельно допустимые показатели содержания вредных веществ в воде. Согласно отчетам федеральных властей, почти 100 предприятий водоснабжения игнорируют установленные требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее сложная ситуация в Мэриленде: после ураганов и ливней канализационная инфраструктура оказалась перегружена грязевой массой. В январе из-за прорыва трубы в реку Потомак попало более 900 миллионов литров нечистот – это одна из крупнейших утечек в истории страны. Власти заверяют, что питьевая вода остается безопасной, однако жителей призывают избегать контакта с речной водой.