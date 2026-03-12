Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию

Беларусь успешно противостоит возникающим вызовам и угрозам и уверенно движется по пути построения демократического социально-правового государства. Об этом говорится в ежегодном послании Конституционного Суда Президенту и Национальному собранию, которое было оглашено и принято 12 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ содержит комплексный анализ состояния конституционной законности в стране. Его уровень позволяет в полной мере защитить и гарантировать реализацию прав и свобод человека, а также обеспечивает верховенство Основного закона, отметил председатель Конституционного Суда Сергей Сивец. Вместе с тем в послании подчеркивается необходимость осуществления опережающего законотворчества, чтобы исключить появление пробелов в правовом регулировании. Особенно это касается цифровой среды.

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Ряд общественных отношений, особенно в цифровой сфере, опережает сложившуюся в нашем обществе правовую регуляторику и в конечном итоге могут послужить основанием возникновения определенных правовых лакун, пробелов в нормативно-правовом регулировании наиболее важных общественных отношений, и тем самым косвенно нарушить права и свободы человека и гражданина, и вызвать необходимость в том числе осуществления конституционного судопроизводства по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, были высказаны другие предложения, связанные с совершенствованием действующего законодательства нашей страны и укреплением правовой системы государства и общества в целом.