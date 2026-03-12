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Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию

12 марта 2026 11:11
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Беларусь успешно противостоит возникающим вызовам и угрозам и уверенно движется по пути построения демократического социально-правового государства. Об этом говорится в ежегодном послании Конституционного Суда Президенту и Национальному собранию, которое было оглашено и принято 12 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию-2

Документ содержит комплексный анализ состояния конституционной законности в стране. Его уровень позволяет в полной мере защитить и гарантировать реализацию прав и свобод человека, а также обеспечивает верховенство Основного закона, отметил председатель Конституционного Суда Сергей Сивец. 

Вместе с тем в послании подчеркивается необходимость осуществления опережающего законотворчества, чтобы исключить появление пробелов в правовом регулировании. Особенно это касается цифровой среды.

Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию-4

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Ряд общественных отношений, особенно в цифровой сфере, опережает сложившуюся в нашем обществе правовую регуляторику и в конечном итоге могут послужить основанием возникновения определенных правовых лакун, пробелов в нормативно-правовом регулировании наиболее важных общественных отношений, и тем самым косвенно нарушить права и свободы человека и гражданина, и вызвать необходимость в том числе осуществления конституционного судопроизводства по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Кроме того, были высказаны другие предложения, связанные с совершенствованием действующего законодательства нашей страны и укреплением правовой системы государства и общества в целом.

Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию-6

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня дана положительная оценка деятельности парламента в части законотворческой деятельности. Отмечены были только незначительные конституционные пробелы, которые, кстати, в нашей законотворческой деятельности уже получили свою реализацию и устранены путем внесения соответствующих изменений в законы Республики Беларусь.

Ясно прозвучал посыл о корректировке закона о конституционном судопроизводстве. И, конечно, парламентарии активно будут приступать к этой работе во взаимодействии с коллегами из Конституционного суда.

В Конституционном Суде также отметили рост доверия среди белорусов институту конституционных жалоб. За 2025-й год поступило порядка 70 таких обращений. В основном они касались вопросов вступления в наследство, административной ответственности и налогообложения. В большинстве случаев было признано соответствие тех или иных норм закона положениям Конституции. 

# Конституционный суд Республики Беларусь # Сергей Сивец # Марина Ленчевская

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