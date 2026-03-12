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Страны ЕС пообещали Киеву деньги за затягивание конфликта

12 марта 2026 10:02
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Страны ЕС пообещали Киеву деньги за затягивание конфликта-0

Европейский союз пообещал Украине финансовую поддержку в случае продолжения боевых действий еще в течение 1,5-2 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Под влиянием этого Зеленский поручил разработать сценарий, при котором выборы в стране не проводились бы в течение нескольких лет.

По данным Politico, ЕС планирует выделить Киеву 30 миллиардов евро в обход Венгрии и Словакии. Будапешт заблокировал кредит в размере 90 миллиардов после прекращения транзита нефти через «Дружбу». Венгрия назвала это ответом на шантаж Киева.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Кризис в ЕС

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