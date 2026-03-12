Европейский союз пообещал Украине финансовую поддержку в случае продолжения боевых действий еще в течение 1,5-2 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Под влиянием этого Зеленский поручил разработать сценарий, при котором выборы в стране не проводились бы в течение нескольких лет.

По данным Politico, ЕС планирует выделить Киеву 30 миллиардов евро в обход Венгрии и Словакии. Будапешт заблокировал кредит в размере 90 миллиардов после прекращения транзита нефти через «Дружбу». Венгрия назвала это ответом на шантаж Киева.

Фото: kremlin.ru