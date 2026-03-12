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Косачев: РФ на СБ ООН не голосовала по Ирану, исходя из своих интересов

12 марта 2026 10:29
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Косачев: РФ на СБ ООН не голосовала по Ирану, исходя из своих интересов-0

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев назвал решение России воздержаться при голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану выбором между плохим и очень плохим. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, и Иран, и страны Персидского залива являются для РФ добрыми партнерами.

Документ, требующий от Ирана прекратить атаки на ближневосточные страны, поддержали 13 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались. Косачев отметил, что в резолюции не упоминаются действия США и Израиля.

«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям, то да. Но если следовать нашим собственным интересам, то нет, ведь заливные государства большей частью такие же наши добрые партнеры, как и Иран», – сказал он.

Ранее Россия предложила альтернативный проект, призывающий к деэскалации без упоминания сторон конфликта, но США наложили на него вето. Документ поддержали четыре страны, девять воздержались.

Иран наносит удары по объектам США и Израиля в ответ на атаку, начатую 28 февраля.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия

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