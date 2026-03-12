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ВВС и войсках ПВО отрабатывают стрельбу по мишеням в рамках проверки боеготовности

12 марта 2026 11:00
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В Беларуси продолжается масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович прибыл на один из учебных полигонов Брестской области, где расположились зенитные ракетные дивизион и батарея и развернуты комплексы «Бук» и «Оса» – часть системы противовоздушной обороны. Также 12 марта на полигоне отрабатывают свои задачи военнослужащие Лидской авиабазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС и войсках ПВО отрабатывают стрельбу по мишеням в рамках проверки боеготовности -2

В эти минуты все взгляды прикованы к небу. Под прицелом военнослужащих – мишени, а проверяющие оценивают слаженность и четкость работы авиации. В воздухе пары учебно-боевых самолетов Як-130 и вертолетов Ми-35. Пилотам нужно обойти потенциальную систему ПВО и нанести удар по наземной цели. Следом будет отрабатывать зенитно-ракетная батарея 62 зенитно-ракетного полка.

Оценка реальной боевой готовности армии – ключевая задача текущей проверки Вооруженных Сил Беларуси. Она началась в январе по личному распоряжению Президента и отличается внезапным и комплексным характером, что позволяет объективно оценить возможности войск. На каждом этапе особое внимание уделяется разным родам войск. Сегодня проверка сосредоточена на подразделениях, отвечающих за защиту воздушных границ.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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