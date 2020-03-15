Фёдор Повный: «Принял решение приехать сюда, в чистое поле, в те лихие 90-ые! На меня порой смотрели, как на ненормального»

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы уже упомянули свою службу в Лейпциге. А если сравнивать, как это происходит у немцев в Германии и чем принципиально отличие от Беларуси?
Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы уже упомянули свою службу в Лейпциге. А если сравнивать, как это происходит у немцев в Германии и чем принципиально отличие от Беларуси?
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
В чем разница белорусов и немцев, да? Меня поражала социальная ответственность немцев. То, насколько развита благотворительность в их обществе. На тот момент – помогать общественным инициативам, клиникам, социальным проектам для немцев считалось нормой. Почти гражданским долгом. И Дом милосердия нашего Всехсвятского прихода строился, во многом, и благодаря поддержке немецких благотворителей. Именно там я принял решение приехать сюда, в чистое поле, в те лихие 90-ые! На меня порой смотрели, как на ненормального. А сегодня, спустя годы, я говорю, как мудро было. Но на это нужно было мужество.
Вадим Щеглов:
А почему – как на ненормального? Что было тогда?
Фёдор Повный:
Тогда ведь здесь был полный развал. Вот то, о чём Вы говорите – все бежали, как с тонущего корабля. Но это время совпало с тем временем, когда сюда пришёл, был избран глава государства нынешний. И как, вот знаете, преступно, безответственно многие сегодня начинают, я не могу даже сказать – говорить. Потому что человек нормальный так говорить не может. Они не помнят того времени, когда наш Президент пришёл в эту страну. Что здесь было? Я помню. Для меня предложение Владыки в то время перед первым визитом Патриарха и моё решение пойти сюда, в чистое поле было совершенно осознанным. Но первый шаг к этому храму – это Дом милосердия.