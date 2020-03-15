Фёдор Повный: «Принял решение приехать сюда, в чистое поле, в те лихие 90-ые! На меня порой смотрели, как на ненормального»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы уже упомянули свою службу в Лейпциге. А если сравнивать, как это происходит у немцев в Германии и чем принципиально отличие от Беларуси?

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

В чем разница белорусов и немцев, да? Меня поражала социальная ответственность немцев. То, насколько развита благотворительность в их обществе. На тот момент – помогать общественным инициативам, клиникам, социальным проектам для немцев считалось нормой. Почти гражданским долгом. И Дом милосердия нашего Всехсвятского прихода строился, во многом, и благодаря поддержке немецких благотворителей. Именно там я принял решение приехать сюда, в чистое поле, в те лихие 90-ые! На меня порой смотрели, как на ненормального. А сегодня, спустя годы, я говорю, как мудро было. Но на это нужно было мужество.

Вадим Щеглов:

А почему – как на ненормального? Что было тогда?