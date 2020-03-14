Фёдор Повный рассказал, где научился пилотировать вертолёт

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Про небо видимое: правда ли то, что Вы умеете пилотировать вертолёт? И были ли случаи, когда Вам этот навык пригодился?

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

Знаете, действительно, это правда. Я пилотирую вертолёт. Первый опыт пилотирования был в Германии, где мне довелось на протяжении многих лет быть настоятелем Свято-Алексеевского храма-памятника Русской Славы.

И в это же время там я познакомился с замечательным человеком – Николаем Петровичем Мочанским. Сейчас он руководит Минским аэроклубом. Впервые мы с ним сфотографировали храм-памятник там, в Лейпциге, с высоты птичьего полёта! Около 20 лет Николай Петрович лично сидит за штурвалом, иногда вместе со мной, когда прилетает Дед Мороз и Снегурочка вот уже на общегородской праздник у Дома милосердия.

Так что полёт на вертолёте стал в какой-то мере неотъемлемой частью социальных проектов Всехсвятского прихода. И столь притягательной деталью моей биографии для всех журналистов без исключения.

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– про жену и смысл любви

– как относится к смартфонам в церкви

А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.