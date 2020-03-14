Фёдор Повный рассказал, где научился пилотировать вертолёт

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Про небо видимое: правда ли то, что Вы умеете пилотировать вертолёт? И были ли случаи, когда Вам этот навык пригодился?
Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Знаете, действительно, это правда. Я пилотирую вертолёт. Первый опыт пилотирования был в Германии, где мне довелось на протяжении многих лет быть настоятелем Свято-Алексеевского храма-памятника Русской Славы.
И в это же время там я познакомился с замечательным человеком – Николаем Петровичем Мочанским. Сейчас он руководит Минским аэроклубом. Впервые мы с ним сфотографировали храм-памятник там, в Лейпциге, с высоты птичьего полёта! Около 20 лет Николай Петрович лично сидит за штурвалом, иногда вместе со мной, когда прилетает Дед Мороз и Снегурочка вот уже на общегородской праздник у Дома милосердия.
Так что полёт на вертолёте стал в какой-то мере неотъемлемой частью социальных проектов Всехсвятского прихода. И столь притягательной деталью моей биографии для всех журналистов без исключения.
Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– про жену и смысл любви
– как относится к смартфонам в церкви
А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.