Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»

Ф ё дор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска: Это саркофаг с пеплом и косточками жертв концлагеря «Тростенец». И это как раз то свидетельство, которое даёт нам возможность и право, не только мне, православному священнику, но и представителям иных конфессий, совершить здесь свою молитву.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Иудеям, в том числе.

Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших»

Фёдор Повный:

Они за честь почитают, если я их сюда приглашаю на мероприятия. Потому что, знаете, есть такие ультраправославные, которые: «Как вы смеете, батюшка?»

Вадим Щеглов:

Представителей других религий пускать в храм.

Фёдор Повный:

Да. Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Я привожу сюда.