Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»

Священник показал крипту храма-памятника в программе «В людях».
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Это саркофаг с пеплом и косточками жертв концлагеря «Тростенец». И это как раз то свидетельство, которое даёт нам возможность и право, не только мне, православному священнику, но и представителям иных конфессий, совершить здесь свою молитву.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Иудеям, в том числе.
Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших»
Фёдор Повный:
Они за честь почитают, если я их сюда приглашаю на мероприятия. Потому что, знаете, есть такие ультраправославные, которые: «Как вы смеете, батюшка?»
Вадим Щеглов:
Представителей других религий пускать в храм.
Фёдор Повный:
Да. Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Я привожу сюда.
Привожу и говорю: «Вот видишь, может, здесь две мои тёти и дядя, тоже живьём сожжённые за три дня до освобождения Минска. Я не знаю». Но когда я здесь служу литургию каждый год 9 мая – вот это пространство становится алтарём, то солнце непонятным образом попадает всё время на престол и, как будто, останавливается, пока служится литургия. Я говорю такому человеку, была у меня парочка подобных: «Раздели вот эти косточки, вот этот пепел на православных, католиков, мусульман, иудеев и других».
Вадим Щеглов:
Не получится.
Фёдор Повный:
Они примирились уже в горниле вот этих мучений, страданий. И для нас, когда мы выясняем отношения, являются немым укором.