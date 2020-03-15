Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших»

Священник показал крипту храма-памятника в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сегодня мы видим, как стремительно меняется мир. Как те 15 советских республик сегодня живут уже не в одной большой и дружной семье, а по отдельным квартирам. Как соседи, иногда ссорятся. Как Вы считаете, насколько, спустя 75 лет, память о Великой Победе может консолидировать нации?

Повный: «Принял решение приехать сюда, в чистое поле, в те лихие 90-ые! На меня порой смотрели, как на ненормального»

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

Это ведь касается главного вопроса, который мне задают во многих республиках, где я бывал. Один момент, который мне хотелось бы отметить для всех нас – нашим ветеранам уже под 100 лет. Следующий юбилей, возможно, с нами будут праздновать единицы. Во всех бывших, постсоветских республиках. И вот представьте себе, что ветераны, все ветераны – это живые свидетели злодеяний фашистов, подвигов советских граждан, несправедливости и нелогичности войны. Они встречались с детьми в школах и рассказывали им то, что пережили в военные годы. И я тоже помню такие встречи в школе.