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Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших»

15 марта 2020 18:13
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Священник показал крипту храма-памятника в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня мы видим, как стремительно меняется мир. Как те 15 советских республик сегодня живут уже не в одной большой и дружной семье, а по отдельным квартирам. Как соседи, иногда ссорятся. Как Вы считаете, насколько, спустя 75 лет, память о Великой Победе может консолидировать нации?

Повный: «Принял решение приехать сюда, в чистое поле, в те лихие 90-ые! На меня порой смотрели, как на ненормального»

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Это ведь касается главного вопроса, который мне задают во многих республиках, где я бывал. Один момент, который мне хотелось бы отметить для всех нас – нашим ветеранам уже под 100 лет. Следующий юбилей, возможно, с нами будут праздновать единицы. Во всех бывших, постсоветских республиках. И вот представьте себе, что ветераны, все ветераны – это живые свидетели злодеяний фашистов, подвигов советских граждан, несправедливости и нелогичности войны. Они встречались с детьми в школах и рассказывали им то, что пережили в военные годы. И я тоже помню такие встречи в школе.

Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших»-1

Вадим Щеглов:
И я помню, к нам приходили ветераны.

Фёдор Повный:
И вот сейчас по всей Беларуси проживают всего лишь около 6 тысяч ветеранов. И каждые 3 месяца уходят в вечность 500 и более человек. И уже, уже голосами столь почтенных людей пренебрегает мировое сообщество.

И мы не просто собираем землю с мест упокоения павших солдат и жертв войны в одном пространстве крипты. Не для галочки, чтобы охватить всю страну. Мы, прежде всего, получаем в крипте храма-памятника пространство для молитвенной памяти, утешения, радости от осознания вечной жизни. В этом месте уже сегодня человек может духовно ощутить присутствие всех павших, осознать, как много людей отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили и продолжали их род.

# Церковь # общество # Федор Повный

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