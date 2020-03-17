Приняли товар у курьера, не глядя, и после нашли брак? Что делать

О правах потребителей говорили в программе «Большой город».

Сейчас очень популярно заказывать товары через Интернет, работает доставка. Но в жизни какую мы ситуацию видим: курьер, у которого десятки покупателей, которые в разных концах города, и всем нужно вовремя доставить этот товар. Он забегает в квартиру, быстро подсовывает нам какие-то документы, мы подписываем, он уезжает и выясняется, что у нас брак. Что делать в таком случае? Когда ты расписался, что принял товар, а потом обнаружил брак?

Коробка от купленного товара: выбрасывать или хранить?

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Это ошибка потребителя. Потому что при приёмке изделия необходимо внимательно его осмотреть. Все механические повреждения, с которыми передаётся товар – потребителю будет тяжело доказать, что они возникли до его передачи потребителю. Поэтому – товар привезли, внимательно на него смотрим. Если механические повреждения есть, все отражаем а акте приёма-передачи либо не принимаем товар с имеющимися повреждениями. Если возник производственный дефект, даже после передачи товара, после того, как курьер уехал, потребитель имеет право заявлять свои требования в течение гарантийного срока, а если гарантийный срок меньше двух лет, в течение двух лет с момента покупки.