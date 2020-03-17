Парламентарии получили более 600 предложений по изменению КоАП. Рассказываем какие

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси получили более 600 предложений по изменению КоАП. Об этом сообщили в Палате представителей.

Речь идёт о предложениях от предприятий, общественных организаций, частных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются ответственности за нарушение ПДД, выгула и содержания домашних животных.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях облегчат. По оценкам экспертов, из него могут исключить 50 статей. Также планируется сократить число субъектов, имеющих право составлять административные протоколы. Сегодня их – 80.

Меры позволят сделать Кодекс более либеральным. Он будет направлен на профилактику правонарушений.