Парламентарии получили более 600 предложений по изменению КоАП. Рассказываем какие

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси получили более 600 предложений по изменению КоАП. Об этом сообщили в Палате представителей.
Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси получили более 600 предложений по изменению КоАП. Об этом сообщили в Палате представителей.
Речь идёт о предложениях от предприятий, общественных организаций, частных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются ответственности за нарушение ПДД, выгула и содержания домашних животных.
Напомним, Кодекс об административных правонарушениях облегчат. По оценкам экспертов, из него могут исключить 50 статей. Также планируется сократить число субъектов, имеющих право составлять административные протоколы. Сегодня их – 80.
Меры позволят сделать Кодекс более либеральным. Он будет направлен на профилактику правонарушений.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень большой упор и достаточно много усилий прилагается для того, чтобы проработать механизмы профилактики административных правонарушений. Также интенсивно ведется работа над проработкой компетенций органов, уполномоченных на составление административных протоколов, в сторону их снижения. Есть же такие ситуации, они на сегодня очевидны, когда орган, наделенный такой компетенцией составляет минимальное количество протоколов или вообще не обращается к этой административной практике. Какова необходимость сохранения этой компетенции?
Депутаты готовятся к весенней сессии. Новый законотворческий сезон в Палате представителей откроется 2 апреля. Запланировано рассмотрение более 30 документов. Среди них – новая редакция закона о здравоохранении, о промышленной безопасности и перевозке грузов, о гидрометеорологической деятельности. Ожидается ратификация шести международных соглашений.