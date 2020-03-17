Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Очень важно, чтобы мы сохраняли не просто уважение, говорили с почитанием о том подвиге. Чтобы мы старались сопереживать, не забывая помнить и понимать масштаб тех событий, к которым были люди причастны.