Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси открылась историко-документальная выставка «Путь к Победе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси открылась историко-документальная выставка «Путь к Победе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Очень важно, чтобы мы сохраняли не просто уважение, говорили с почитанием о том подвиге. Чтобы мы старались сопереживать, не забывая помнить и понимать масштаб тех событий, к которым были люди причастны.