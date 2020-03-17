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Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге

17 марта 2020 12:08
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси открылась историко-документальная выставка «Путь к Победе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге-1

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Очень важно, чтобы мы сохраняли не просто уважение, говорили с почитанием о том подвиге. Чтобы мы старались сопереживать, не забывая помнить и понимать масштаб тех событий, к которым были люди причастны.

Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге-4

# Выставки в Минске # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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