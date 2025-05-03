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В молодом микрорайоне Гродно открыли амбулаторию – она будет обслуживать 12 тысяч человек

03 мая 2025 14:25
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Медицина в шаговой доступности. В Гродно открылась новая амбулатория в молодом микрорайоне Грандичи. Она будет обслуживать порядка 12 тысяч горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В молодом микрорайоне Гродно открыли амбулаторию – она будет обслуживать 12 тысяч человек-2

Медицинское учреждение разместилось на первом этаже многоквартирного жилого дома. Помещение соответствует всем нормам, созданы комфортные условия и для людей с ограниченными возможностями. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Принимать пациентов будут врачи общей практики. Предусмотрено проведение лабораторных исследований, вакцинации, а также диспансеризации. Амбулатория рассчитана на 70 посещений в смену. Это позволит разгрузить одну из городских поликлиник.

В молодом микрорайоне Гродно открыли амбулаторию – она будет обслуживать 12 тысяч человек-4

Татьяна Гиб, жительница Гродно:
Инфраструктура развивается очень быстро. И школа, и сад здесь есть, сейчас же открывается амбулатория, которая так же, как для нас, в шаговой доступности, никуда ехать не надо, поэтому мы очень рады.

В молодом микрорайоне Гродно открыли амбулаторию – она будет обслуживать 12 тысяч человек-6

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:
То, что мы с амбулаториями идем внутрь микрорайонов, я считаю, что это очень правильное решение. За последнее время мы открываем уже третью амбулаторию – это воспринимается очень положительно людьми. И это сказывается на доступности и качестве медицинских услуг в нашем любимом городе.

В молодом микрорайоне Гродно открыли амбулаторию – она будет обслуживать 12 тысяч человек-8

Амбулатория начала принимать пациентов в первые майские дни и это стало продолжением доброй традиции: дарить к праздникам открытие новых социально значимых объектов.

# Учреждения здравоохранения # Андрей Хмель

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