Прошёл войну, стал журналистом и заслуженным учителем БССР! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Франтавік, публіцыст, асветнік…

Іван Паўлавіч Сіманоўскі (19.01.1925 – 02.06.1980). Знакавая постаць у беларускай журналістыцы, чалавек асаблівага гарту і жыццёвага лёсу. Як і ўсе перадваенныя юнакі, ён марыў скарыць самыя вялікія вышыні, авалодаць усімі даступнымі ведамі, каб здабыць лепшы лёс у параўнанні з гаротнай сялянскай працай у калгасе і на сваёй сядзібе. Маці і бацька таму спрыялі, бо іх Іван добра вучыўся, а галоўнае – надзвычай лёгка запамінаў пройдзенае ў школе, знаходзячы яму выкарыстанне падчас разгляду на ўроках па іншых прадметах. Паспяхова закончыўшы пачатковую школу ў роднай Купрэеўцы, ён працягваў вучобу ў райцэнтры, у Веткаўскай беларускай сярэдняй школе. «Пайсці ў людзі» Івану Сіманоўскаму не ўдалося – ён закончыў толькі дзевяць класаў, як абрынулася вайна, а з ёй і ўсе хлапечыя планы ды мары. Зусім іншымі клопатамі зажылі вёска, бацькі, родныя. У 1943-м Івана таксама праводзілі на вайну.

Пасля, ужо ў аўтабіяграфіі, ён напіша пра гэта коратка і сціпла: «Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны». Тады распісваць падрабязнасці ніхто асабліва не браўся, бо вайна, лічы, нахінулася чорнай аблачынай над кожнай беларускай сям’ёй. Дый апавядальнікаў хапала! Аднак, што такое вайна, чым яна насамрэч пахне, якая пачварная і брудная, а таму ненавісная, найбольш адчувалася ў салдацкім акопе, калі ў яго сцякала слота з бруствера, а нямецкія снарады і кулі разам з парахавым смуродам і вусцішным свістам наўпрост касілі жыцці такіх юнакоў-пехацінцаў, як і ён, Іван. Яшчэ больш жудасныя «пейзажы» паўставалі зімой, калі наваколле скрозь залівала чалавечая кроў у перамешку з зямлёй і снегам, а неадольная прага выжыць раўнялася слову «забіць» – забіць ворага, абараніць Радзіму і вярнуцца дамоў, у родную хату, якая настальгічна снілася-мроілася сялянскім цяплом і ўтульнасцю салдату-акопніку Івану Сіманоўскаму. Толькі зноў і зноў кароткі перадых паміж баямі ўскалыхвалі выбухі, а наваколле напаўнялася ляскатам танкавых тракаў і неадольнай стралянінай аўтаматаў і кулямётаў, грукатам гармат.