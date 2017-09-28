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Бутерброд с вяленым томатом и базиликом: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»

28 сентября 2017 14:28
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Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:  
Способ, как приготовить с вялеными томатами чудесную вкусную закуску. 

Беру хлеб, желательно, хрустящий, зерновой.

Если это будет итальянская фокачча – это чудесно.

Намазываю сливочный сыр.

Бутерброд с вяленым томатом и базиликом: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»-1

Беру несколько листочков базилика и вяленый томат.

Бутерброд с вяленым томатом и базиликом: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»-4

Тщательно измельчаю.

В принципе, всё. Итальянская закуска готова.

Как вялить томаты дома: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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