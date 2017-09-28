Бутерброд с вяленым томатом и базиликом: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Способ, как приготовить с вялеными томатами чудесную вкусную закуску.
Беру хлеб, желательно, хрустящий, зерновой.
Если это будет итальянская фокачча – это чудесно.
Намазываю сливочный сыр.
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Способ, как приготовить с вялеными томатами чудесную вкусную закуску.
Беру хлеб, желательно, хрустящий, зерновой.
Если это будет итальянская фокачча – это чудесно.
Намазываю сливочный сыр.
Беру несколько листочков базилика и вяленый томат.
Тщательно измельчаю.
В принципе, всё. Итальянская закуска готова.