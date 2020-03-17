Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам

Новости Беларуси. Медицина вносит коррективы в ресторанный этикет. Общепитам Минска предлагают рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра друг от друга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие рекомендации сейчас получают все кафе и рестораны. Кроме нового варианта рассадки (ее уже приняло большинство заведений) предлагают разместить информационные стенды, установить антисептики и исключить из меню кальяны. Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом