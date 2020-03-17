21 и 22 марта закроют станции метро от «Каменной Горки» до «Молодёжной». Какой дополнительный транспорт будет работать?

21 и 22 марта метростроители будут соединять тоннели второй и третьей ветки подземки. Станции от «Каменной Горки» до «Молодежной» будут закрыты для пассажиров. Для удобства будет работать скоростной автобус № 913С от станции метро «Каменная Горка» до станции «Октябрьская» с интервалом в 2-4 минуты. Выведут дополнительные машины на троллейбусные маршруты № 13 и 13Д. Изменения временные. Уже 23 марта все закрытые станции примут пассажиров по расписанию в 05:30 утра.