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21 и 22 марта закроют станции метро от «Каменной Горки» до «Молодёжной». Какой дополнительный транспорт будет работать?

17 марта 2020 16:12
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Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт будет курсировать в выходные 21–22 марта вместо закрытых станций Автозаводской линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

21 и 22 марта закроют станции метро от «Каменной Горки» до «Молодёжной». Какой дополнительный транспорт будет работать?-1

21 и 22 марта метростроители будут соединять тоннели второй и третьей ветки подземки. Станции от «Каменной Горки» до «Молодежной» будут закрыты для пассажиров. Для удобства будет работать скоростной автобус № 913С от станции метро «Каменная Горка» до станции «Октябрьская» с интервалом в 2-4 минуты. Выведут дополнительные машины на троллейбусные маршруты № 13 и 13Д. Изменения временные. Уже 23 марта все закрытые станции примут пассажиров по расписанию в 05:30 утра.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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