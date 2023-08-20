Будут ли выборы в Украине в условиях СВО? Поговорили с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Выборы в Украине в условиях войны – достаточно ли невероятно, чтобы быть правдой?

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

События политической жизни Украины на моей собственной памяти всегда раздвигали пределы того, что можно считать невероятным. Даже то, что происходит сегодня, я думаю, всем присутствующим еще несколько лет назад в страшном сне не могло представиться. Поэтому то, что Зеленский и компании ради того, чтобы сохранить власть, а это единственное, что им движет, готовы пойти на, казалось бы, невозможное в нормальных условиях – проведение выборов в условиях боевых действий, я считаю вполне возможным.

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:

Это сплошная профанация. Выборы в этих условиях проводить нельзя. И никто на них не пойдет. Нельзя получить объективную оценку. Слишком большие потери и огромные трудности, которые сегодня Украина испытывает. Огромное количество ошибок и просчетов, а самое главное – потеря полная государственного суверенитета, зависимость от Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада не дадут украинцам никакого шанса поддержать товарища Зеленского, который, как он говорит, мы тут все товарищи.