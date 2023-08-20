Будут ли выборы в Украине в условиях СВО? Поговорили с экспертами
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Выборы в Украине в условиях войны – достаточно ли невероятно, чтобы быть правдой?
Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:
События политической жизни Украины на моей собственной памяти всегда раздвигали пределы того, что можно считать невероятным. Даже то, что происходит сегодня, я думаю, всем присутствующим еще несколько лет назад в страшном сне не могло представиться. Поэтому то, что Зеленский и компании ради того, чтобы сохранить власть, а это единственное, что им движет, готовы пойти на, казалось бы, невозможное в нормальных условиях – проведение выборов в условиях боевых действий, я считаю вполне возможным.
Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:
Это сплошная профанация. Выборы в этих условиях проводить нельзя. И никто на них не пойдет. Нельзя получить объективную оценку. Слишком большие потери и огромные трудности, которые сегодня Украина испытывает. Огромное количество ошибок и просчетов, а самое главное – потеря полная государственного суверенитета, зависимость от Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада не дадут украинцам никакого шанса поддержать товарища Зеленского, который, как он говорит, мы тут все товарищи.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Смысла никаких в этих выборах нет, потому что выборов в Украине не было уже, я не помню, сколько лет настоящих демократических, потому что там кандидатов, которые выступали бы, например, за нормальные отношения с Россией, просто уничтожают. Любым способом, особенно с 2014 года. Второй момент. Украина потеряла суверенитет, Зеленский ничего не решает. Даст команду Байден – проведут выборы, не даст команду – не проведут выборы. Для какой цели? Ну, легитимизировать Зеленского. А им какая разница, легитимно они или нелегитимно с точки зрения того, что там происходит? Они полностью управляемые, народ ничего не решает. Фактически это территория для решения вопросов Соединенных Штатов Америки. Это инструмент. Поэтому смысла в этих выборах пока я не вижу. Но удивляться не надо.
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