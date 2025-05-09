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Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность каждого белоруса

09 мая 2025 07:07
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Историческая память направлена не только в прошлое, она устремлена в будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее оберегом является и наша Конституция.

Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность каждого белоруса-2

В обновленном Главном Законе страны закреплены положения о защите исторической правды и памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Действует и закон о недопущении реабилитации нацизма. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность белорусов. Во имя тех, кто отдал жизни за свободу родной земли, недопустимо, чтобы правда предалась забвению. История мстит за незнание уроков. Стоит забыть – и трагедия повторится.

# История # День Победы

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