Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность каждого белоруса

Историческая память направлена не только в прошлое, она устремлена в будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее оберегом является и наша Конституция.

В обновленном Главном Законе страны закреплены положения о защите исторической правды и памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Действует и закон о недопущении реабилитации нацизма. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность белорусов. Во имя тех, кто отдал жизни за свободу родной земли, недопустимо, чтобы правда предалась забвению. История мстит за незнание уроков. Стоит забыть – и трагедия повторится.