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В Минске находятся делегации Омской и Псковской областей. Что посетят российские гости

28 сентября 2020 08:47
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Новости Беларуси. В эти дни с рабочим визитом в Минске делегации Псковской и Омской областей во главе с губернаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске находятся делегации Омской и Псковской областей. Что посетят российские гости-1

Неизменным для протокола является церемония памяти. Венки и цветы утром 28 сентября российские гости возложили к Вечному огню и монументу на площади Победы.

В Минске находятся делегации Омской и Псковской областей. Что посетят российские гости-4

В Беларуси у российских гостей обширная деловая программа. Запланированы встречи в правительстве. Делегации также намерены посетить крупнейшие предприятия белорусского машиностроения: МАЗ, МТЗ, «Белкоммунмаш». Кроме того, их ждут на ряде молочных предприятий.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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