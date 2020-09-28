В Минске находятся делегации Омской и Псковской областей. Что посетят российские гости

Новости Беларуси. В эти дни с рабочим визитом в Минске делегации Псковской и Омской областей во главе с губернаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизменным для протокола является церемония памяти. Венки и цветы утром 28 сентября российские гости возложили к Вечному огню и монументу на площади Победы.