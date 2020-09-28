МВД: 27 сентября задержаны свыше 350 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях

Новости Беларуси. Несанкционированные массовые мероприятия, прошедшие в минувшее воскресенье, 27 сентября, в Минске и некоторых других городах, похоже, ставят точку в белорусском протестном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране зафиксировано 22 акции.

Отмечают, что мероприятие получилось скучным даже для самих участников. Людей собралось крайне мало. По информации МВД, во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек. Тем не менее особо рьяные вновь перекрывали дороги, чем уже откровенно раздражали горожан.

Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Временно закрывались отдельные станции метро. Митингующие пытались любыми способами провоцировать милицию на столкновения. Тем не менее силы правопорядка ситуацию контролировали.