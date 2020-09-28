МВД: 27 сентября задержаны свыше 350 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях
Новости Беларуси. Несанкционированные массовые мероприятия, прошедшие в минувшее воскресенье, 27 сентября, в Минске и некоторых других городах, похоже, ставят точку в белорусском протестном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране зафиксировано 22 акции.
Отмечают, что мероприятие получилось скучным даже для самих участников. Людей собралось крайне мало. По информации МВД, во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек. Тем не менее особо рьяные вновь перекрывали дороги, чем уже откровенно раздражали горожан.
Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Временно закрывались отдельные станции метро. Митингующие пытались любыми способами провоцировать милицию на столкновения. Тем не менее силы правопорядка ситуацию контролировали.
На линию 102 столичной милиции накануне поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на действия протестующих. Свыше 350 человек задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.