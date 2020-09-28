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МВД: 27 сентября задержаны свыше 350 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях

28 сентября 2020 10:59
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Новости Беларуси. Несанкционированные массовые мероприятия, прошедшие в минувшее воскресенье, 27 сентября, в Минске и некоторых других городах, похоже, ставят точку в белорусском протестном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране зафиксировано 22 акции.

МВД: 27 сентября задержаны свыше 350 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях-1

Отмечают, что мероприятие получилось скучным даже для самих участников. Людей собралось крайне мало. По информации МВД, во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек. Тем не менее особо рьяные вновь перекрывали дороги, чем уже откровенно раздражали горожан.  

МВД: 27 сентября задержаны свыше 350 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях-4

Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Временно закрывались отдельные станции метро. Митингующие пытались любыми способами провоцировать милицию на столкновения. Тем не менее силы правопорядка ситуацию контролировали.  

МВД: 27 сентября задержаны свыше 350 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях-7

На линию 102 столичной милиции накануне поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на действия протестующих. Свыше 350 человек задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.  

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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