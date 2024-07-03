Больше 2 тысяч советских солдат – что известно о братской могиле в Чаусском лесу?

Гравийная дорога, что ведет к этой братской могиле через лес, то и дело пытается сбить путника с толку, отвлекая на невероятной высоты сосны и изумрудные опушки. В своих хвойных лапах Чаусский лес прячет место боли – одну из самых масштабных братских могил времен Великой Отечественной войны. Здесь, у деревни Быново, вечный покой нашли больше двух тысяч советских солдат.

Инесса Липская, старший научный сотрудник Чаусского районного историко-краеведческого музея:

Само Быновское захоронение находится в лесу. Здесь ранее, еще в годы войны, располагался фельдшерский пункт и первое стихийное захоронение образовалось сразу после того, как здесь начали погибать солдаты. 1943 год – год, который оказался самым тяжелым для нашей чаусской земли. Именно здесь сформировалась линия укрепления Гитлера под названием «Восточный вал».

Долгое время события, которые происходили на Чаусской земле с осени 1943-го до весны 1944 года, подавались в усеченном виде. Об этих кровопролитных боях нет ни слова в главных хрестоматиях военной истории. Оттого подлинная цена противостояния на этой небольшой реке мало кому известна. А между тем сражения на Проне по своей силе превзошли даже Сталинградскую битву. На черных плитах имя Героя Советского Союза Дмитрия Маматова.

Осиповичи. Крупный железнодорожный узел на границе Могилевской и Минской областей. Таким он был и в военное время. Немало железнодорожников ушли в подполье и партизанские отряды, помогали освобождать город и район. На железнодорожной станции здесь организовали крупнейшую сухопутную диверсию военного периода, совершенную одним человеком. О подвиге тех, кто защищал район, сегодня напоминают десятки улиц, названных в честь героев, но истинная цена Победы в этих жутких цифрах. За скромным обелиском возле деревни Теплухи – судьбы двух тысяч людей, чью жизнь оборвала война.

Леонид Астрейко, младший научный сотрудник Осиповичского районного историко-краеведческого музея:

Это место, где расстреливали людей, на это место свозили людей и в течение всего периода войны, с 1941-го по 1944-й было расстреляно более 2 тысяч человек. Среди них, конечно, были партизаны, были солдаты 32-й кавалерийской дивизии, но основная часть все-таки были мирное население.