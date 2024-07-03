Владимир Соловьёв: День Независимости – духовный праздник для Беларуси

Духовным праздником назвал для Беларуси День Независимости известный российский журналист Владимир Соловьев на авторском стриме «Азарёнок. Напрямую». Он отметил, что великий подвиг наших предков возлагает на нас колоссальную ответственность перед историей и будущими поколениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы Великой Отечественной войны наши отцы, деды и прадеды проявили выдающееся мужество и героизм. Их несгибаемая смелость и жертвенность позволили нам сегодня жить под мирным небом в прекрасной стране, расположенной в центре Европы. Белорусы каждый год такого рода праздники проживают как происходящее здесь и сейчас.