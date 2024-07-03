Прямой эфир

Владимир Соловьёв: День Независимости – духовный праздник для Беларуси

03 июля 2024 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Духовным праздником назвал для Беларуси День Независимости известный российский журналист Владимир Соловьев на авторском стриме «Азарёнок. Напрямую». Он отметил, что великий подвиг наших предков возлагает на нас колоссальную ответственность перед историей и будущими поколениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы Великой Отечественной войны наши отцы, деды и прадеды проявили выдающееся мужество и героизм. Их несгибаемая смелость и жертвенность позволили нам сегодня жить под мирным небом в прекрасной стране, расположенной в центре Европы. Белорусы каждый год такого рода праздники проживают как происходящее здесь и сейчас.

Владимир Соловьёв: День Независимости – духовный праздник для Беларуси-1

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Я поздравляю вас с великим праздником! Я уверен, что вы все как один, если так понадобится, повторите подвиг наших дедов, прадедов и отцов.

Также Владимир Соловьев отметил, что День Независимости Беларуси по своей сути – это высокий религиозный праздник торжества духа, победы жизни над смертью и свободы.

# День Независимости # общество # Владимир Соловьёв

Другие новости рубрики

Все новости
Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?
03 июля 2024 14:40

Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?

Больше 2 тысяч советских солдат – что известно о братской могиле в Чаусском лесу?
03 июля 2024 14:35

Больше 2 тысяч советских солдат – что известно о братской могиле в Чаусском лесу?

Щит из людей, заражённых тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?
03 июля 2024 14:33

Щит из людей, заражённых тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?