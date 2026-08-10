Новости по тегу #Национальный художественный музей Беларуси

10 августа главный корпус Национального художественного музея принимает посетителей в своем привычном облике в последний раз. 11 августа эти знаменитые залы официально превратятся в масштабную строительную площадку – здесь начнется большая реставрация и монтажные работы.
Приобретенный подлинный Слуцкий пояс создан на Радзивилловской мануфактуре (1807–1818 гг.)
«Мастак на вайне. Мастак пра вайну. Мастак пасля вайны», занявшая два этажа главного корпуса Национального художественного музея – грандиозный проект, в котором собраны уникальные экспонаты из фондов.
Одно дело – любоваться шедеврами искусства в залах музея. Другое – побывать в его фондах. И вот сюда уж попасть простому посетителю невозможно.
В экспозиции – праздничные атрибуты из 70 стран мира: от Китая до Австралии, от США до Перу. Также у посетителей есть возможность увидеть необычные репродукции полотен известных художников.
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