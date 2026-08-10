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Новости по тегу #Национальный художественный музей Беларуси

Национальный художественный музей последний раз принял посетителей перед реставрацией
10 августа 2026 18:53

Национальный художественный музей последний раз принял посетителей перед реставрацией

В Национальный художественный музей поступил подлинный слуцкий пояс XIX века
23 мая 2026 11:58

В Национальный художественный музей поступил подлинный слуцкий пояс XIX века

В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке
13 мая 2025 08:43

В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке

Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея?
24 декабря 2024 15:02

Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея?

В Национальном историческом музее Беларуси открылась Рождественская выставка
30 октября 2024 17:48

В Национальном историческом музее Беларуси открылась Рождественская выставка

Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?
03 июля 2024 14:42

Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?

Лазерное шоу и тематическая фотовыставка. «Ночь музеев» прошла в Национальном художественном музее Беларуси
19 мая 2024 08:45

Лазерное шоу и тематическая фотовыставка. «Ночь музеев» прошла в Национальном художественном музее Беларуси

Национальный художественный музей масштабно отметил 85-летие
25 января 2024 09:26

Национальный художественный музей масштабно отметил 85-летие

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера
11 ноября 2023 19:39

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера

Возвели всего за пять лет. Как появился Национальный художественный музей
27 августа 2020 13:06

Возвели всего за пять лет. Как появился Национальный художественный музей

Из хранилища достали более 170 произведений искусства. Выставка в честь юбилея Национального художественного музея проходит в Минске
21 ноября 2019 07:18

Из хранилища достали более 170 произведений искусства. Выставка в честь юбилея Национального художественного музея проходит в Минске

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие
04 ноября 2019 20:37

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие