Почему белорусских художников любят во всём мире? Большой разговор с Глебом Отчиком

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – председатель Белорусского союза художников Глеб Отчик. Именно в деревне зарождались такие ценности, как любить свою Родину

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Если вспоминать детство, для меня самые яркие впечатления, чего мы ждали весь учебный год, – это поездка в деревню к бабушке и дедушке. Это было самое незабываемое время, потому что там мы и работали, и созидали, смотрели, как гадуецца парася, курочки, овечки. У меня дед был трактористом, а бабушка прививала творчество. Бабушка, помимо тяжелого сельскохозяйственного труда, вышивала, хорошо вязала. Я с замиранием души смотрел, как все это происходит. Она была очень талантливая. Именно в деревне зарождались такие ценности, как созидать и любить природу, любить свою Родину и быть патриотом. Какой случай со времен учебы Глеб Отчик запомнил на всю жизнь?

Глеб Отчик:

Я с отличием закончил нашу гомельскую художественную школу. Когда заканчивал, у меня был уровень второго курса, как говорили преподаватели. Было принято решение ехать в Минск, потому что там более основательно. Я запомнил на всю жизнь. 20 июня сдавал экзамен по композиции, я очень переживал, досталась тема труда. Многие очень долго думали. А я помню, делал многофигурную композицию плотников. Ко мне тогда уже покойный Свистунов подошел. Он принимал экзамен, прошелся по всем, остановился возле меня, долго смотрел, потом посмотрел в глаза и так показал «класс». Я после этого понял, что все, наверное, поступил. Если уже мэтру понравилось… Это было незабываемое время, и оно было наполнено такой энергией, которой сегодня не хватает. Но в силу того, что преподаю, остался на 0,25 ставки в Академии искусств, иногда приходишь, общение со студентами возвращает в этот вихрь событийный. Почему монументалистика, а не живопись?

Глеб Отчик:

Художник-монументалист – это мое кредо, призвание. Это тема, которой я посвящаю большую часть своей жизни. Живопись больше внутри, это то, что ты делаешь, тебе нравится, можешь просто в выходной писать. А монументальное – это философия, где ты и много научной работы проводишь. Это и музеи, и монументальные объекты. В Гродно реставрация замка сейчас идет, этот ряд из графита, каплица. С авторским участием от эскиза до очень серьезной, фундаментальной работы. Это Дворец Независимости, Слуцкий краеведческий музей, мемориальный комплекс «Хатынь», в Озаричах открылся очень душевный. Прошел воспитательный момент, потому что выпускники Академии принимали участие под моим руководством. Они после этого объекта поменялись как личности, выросли, стали больше патриотами, серьезными художниками. «Ночь, светит луна, снежок еще – и он плачет». История из Хатыни

Глеб Отчик:

Те музеи, которые сейчас открываются… Только последний лагерь, который был в Озаричах. Когда было открытие, пришел один из узников. Представляете? Он прошел по всем этим местам, зашел в музей, расплакался и подарил цветы тем, кто делал музей. Это высшая награда. Мой знакомый работал на комплексе «Хатынь». Я как председатель мог там быть и до 2 часов ночи. И вот я в 1:30 приезжаю и не могу его найти. Кричу: «Сергей! Сергей! Ты где?» А он пошел мыть кисти, а там колокольный звон. Ночь, светит луна, снежок еще – и он плачет. Мы должны понимать, что было на этих землях, и знать свою историю. Я посетил 40 стран – везде без исключения любят белорусских художников

Глеб Отчик:

Белорусский союз художников – одна из самых больших организаций, самых сложных. И тут очень много судеб, очень интересная история, есть чем гордиться. У нас есть очень знаковые личности, которые вошли уже в мировую историю. Это 1 200 человек, у каждого своя судьба. Все профессора, народные художники, у них свои школы. Сегодня это уровень, у нас есть свой самобытный язык. Вообще сегодня Союз художников – одно из очень важных звеньев национальной безопасности, самоидентичности нашего народа. Глеб Отчик:

Я посетил 40 стран. Везде без исключения, от Турции до Китая, все любят белорусских художников. Все говорят: вот белорусы – да, белорусы работящие. Качественные, профессиональные работы, всем нравятся. Это дружелюбная, профессиональная оценка наших коллег, что белорусы – это качество. Качество и в живописи, и в скульптуре, и во всем остальном. Мы сегодня действительно превосходим наших коллег. О поддержке государства и Президента Глеб Отчик:

Без поддержки государства, без программ, которые были реализованы… Как возрождается, какой стала Беларусь – это благодаря поддержке государства и Президента. Любовь – это локомотив, который остановить никто не может