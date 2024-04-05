Наталья Кочанова обсудила вопросы здравоохранения на встрече с активом БСЖ

О единстве в обществе, политических процессах в Беларуси и деятельности организаций здравоохранения. Обширный круг тем сегодня, 5 апреля, обсуждают в Совете Республики. Наталья Кочанова проводит встречу с активом первичных организаций Белорусского союза женщин в республиканских медцентрах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова рассказала гостям о деятельности Совета Республики и вопросах, которые решаются сенаторами. Надо отметить, что к парламентариям у белорусов сложилось доверительное отношение. За период работы 7-го созыва проступило более тридцати тысяч обращений. Работа с населением – важнейшее направление деятельности Совета Республики. На встречах с людьми звучат и предложения, которые потом претворяются в жизнь. Ожидаемо, говорили и о вопросах в здравоохранении.

В частности – о создании центра ранней диагностики предопухолевых заболеваний, который планируют открыть в Минске. Затронули и тему подготовки врачей, а также проведения мероприятий, направленных на выявление ранней диагностики онкологических заболеваний.

Инна Солдатенко, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова: Мы хотим в рамках деятельности общественного объедения Белорусский союз женщин принять участие в реализации некоторых пунктов плана наших государственных программ, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья. Выдвижение некоторых идей – раннего скрининга злокачественных образований.

Венера Семенчук, заместитель директора РНПЦ «Мать и Дитя»:

Встреча очень важна и актуальна в рамках поручений государства о том, что все-таки здоровье матери и ребенка является самым приоритетным в области нашей социальной политики и области здравоохранения. Таким образом, мы сегодня обсудили важные вопросы, касающиеся материнства и семьи.

Встречи в таком формате уже стали доброй традицией. Как правило, открытый диалог с председателем Совета Республики Натальей Кочановой дает возможность не только поднять проблемные вопросы, но также оперативно их решить.