«Флаги не меняют на фермах?» Вот что говорят белорусы, которые получили госнаграды

Новости Беларуси. Люди, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Премьер-министр Беларуси 25 ноября вручил государственные награды работникам ключевых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зал Дворца Республики пригласили около 40 наших соотечественников. Это труженики села, деятели культуры, науки, образования. У многих счет трудовой биографии идет на десятки лет. Представители разных профессий похожи в одном – любви к родине и своему делу. О заслуженных людях страны – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Вместо невероятных идей – реальные дела на пользу государства. Именно путь этих людей приносит пользу для общества и Беларуси. Это и есть белорусы.

Маски скрывают добрые лица. Но по рукам видно: госнаграды в Беларуси – трудягам. В трудовой книжке Дануты Сошко одна запись и два места работы. Ферма, затем современный животноводческий комплекс. И каждый день в 4 утра на работу. И так более 40 лет в профессии. Евгений Пустовой:

Флаги не меняют на фермах?

Данута Сошко, оператор машинного доения:

Нет, не меняют, потому что некогда менять. Надо жить, надо в настроении работать, не расслабляться.

За трудовые заслуги – одноименная медаль. Среди награжденных – главный библиотекарь Гродненской области, преподаватели, актеры, руководители творческих коллективов. Медаль с именем белорусского первопечатника – тем, кто проявил себя на ниве творчества. Много в зале церемоний тружеников аграрной нивы. Например, на Березовском комбикормовом заводе сейчас успешно освоили переработку актуальной культуры – рапса.

Михаил Козека, директор Березовского комбикормового завода:

Труд сельхозработников неоценимый, потому что здесь задействовано все наше общество. Даже если кто-то не работает, то кушает.

На торжественное награждение пригласили целый десант воинов-афганцев. Наша 103-я бригада ВДВ – одно из самых прославленных воинских соединений Беларуси. Первой входила за речку и последней покинула вершины Гиндукуша. Но сейчас ветеранам Афгана благодарность от Президента за мирные труды – воспитание молодежи.

Валентин Андриевский, председатель Докшицкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Все воины-интернационалисты стараются, особенно которые прошли горнила войны, понимают, что такое война, что она никому не нужна. И хотят, чтобы всегда было мирное небо.