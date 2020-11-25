«Флаги не меняют на фермах?» Вот что говорят белорусы, которые получили госнаграды
Новости Беларуси. Люди, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Премьер-министр Беларуси 25 ноября вручил государственные награды работникам ключевых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зал Дворца Республики пригласили около 40 наших соотечественников. Это труженики села, деятели культуры, науки, образования. У многих счет трудовой биографии идет на десятки лет. Представители разных профессий похожи в одном – любви к родине и своему делу.
О заслуженных людях страны – Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Вместо невероятных идей – реальные дела на пользу государства. Именно путь этих людей приносит пользу для общества и Беларуси. Это и есть белорусы.
Маски скрывают добрые лица. Но по рукам видно: госнаграды в Беларуси – трудягам.
В трудовой книжке Дануты Сошко одна запись и два места работы. Ферма, затем современный животноводческий комплекс. И каждый день в 4 утра на работу. И так более 40 лет в профессии.
Евгений Пустовой:
Флаги не меняют на фермах?
Данута Сошко, оператор машинного доения:
Нет, не меняют, потому что некогда менять. Надо жить, надо в настроении работать, не расслабляться.
За трудовые заслуги – одноименная медаль. Среди награжденных – главный библиотекарь Гродненской области, преподаватели, актеры, руководители творческих коллективов. Медаль с именем белорусского первопечатника – тем, кто проявил себя на ниве творчества.
Много в зале церемоний тружеников аграрной нивы. Например, на Березовском комбикормовом заводе сейчас успешно освоили переработку актуальной культуры – рапса.
Михаил Козека, директор Березовского комбикормового завода:
Труд сельхозработников неоценимый, потому что здесь задействовано все наше общество. Даже если кто-то не работает, то кушает.
На торжественное награждение пригласили целый десант воинов-афганцев. Наша 103-я бригада ВДВ – одно из самых прославленных воинских соединений Беларуси. Первой входила за речку и последней покинула вершины Гиндукуша. Но сейчас ветеранам Афгана благодарность от Президента за мирные труды – воспитание молодежи.
Валентин Андриевский, председатель Докшицкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Все воины-интернационалисты стараются, особенно которые прошли горнила войны, понимают, что такое война, что она никому не нужна. И хотят, чтобы всегда было мирное небо.
Лучших людей страны 25 ноября поздравлял премьер-министр.
Роман Головченко отметил, что у многих это не первая и для большинства точно не последняя награда. Беларусь была и остается той, к которой мы привыкли.